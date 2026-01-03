Menú
Estados Unidos

Trump ataca al chavismo en Caracas: explosiones en la ciudad contra objetivos militares

En la capital venezolana suenan las alarmas mientras se registran explosiones que tendrían como objetivo las principales bases militares del régimen.

Libertad Digital
En la capital venezolana suenan las alarmas mientras se registran explosiones que tendrían como objetivo las principales bases militares del régimen.
Imágenes de aviones sobrevolando Caracas que se están difundiendo en las redes sociales. | Redes sociales

En medio de la creciente presión de Donald Trump sobre el régimen de Nicolás Maduro, se están produciendo explosiones en distintos puntos de la capital de Venezuela, Caracas, mientras aviones que podrían pertenecer a las fuerzas aéreas estadounidenses sobrevuelan la ciudad. La CBS ha confirmado que se trata de una operación estadounidense contra el corazón del chavismo.

Parte de Caracas se habría quedado sin luz y en la ciudad suenan las alarmas mientras columnas de humo se levantan en distintos puntos. Según la agencia Bloomberg, también hay sonido de disparos en algunos puntos de la capital venezolana.

Relacionado

Varias de las explosiones se habrían registrado en un barrio al este de la ciudad y habrían tenido como objetivo la base militar de La Carlota. Otros usuarios han informado de detonaciones en la instalación militar Fuerte Tiuna, al oeste de la ciudad.

En las últimas semanas, el Gobierno estadounidense, que mantiene un enorme despliegue militar en aguas próximas a Venezuela, ha atacado a decenas de "narcolanchas", ha multiplicado las sanciones y ha interceptado a tres petroleros acusados de participar en el mercado negro de crudo con el que se sostiene el régimen de Maduro.

Hace unos días, el propio Trump confirmó un ataque a una instalación portuaria vinculada al narcotráfico.

Temas

En Internacional

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida
    • Reloj Durcal