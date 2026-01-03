Trump ataca al chavismo en Caracas: explosiones en la ciudad contra objetivos militares

En medio de la creciente presión de Donald Trump sobre el régimen de Nicolás Maduro, se están produciendo explosiones en distintos puntos de la capital de Venezuela, Caracas, mientras aviones que podrían pertenecer a las fuerzas aéreas estadounidenses sobrevuelan la ciudad. La CBS ha confirmado que se trata de una operación estadounidense contra el corazón del chavismo.

🚨 ÚLTIMA HORA Se visualizan las aeronaves estadounidenses en territorio venezolano. pic.twitter.com/LUHLXp9e1e — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) January 3, 2026

🇻🇪‼️ — URGENTE: El 160º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales (SOAR), parte de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos, parecen estar realizando una misión en Fuerte Tiuna. Posible lugar de escondite de Nicolas Maduro o Diosdado Cabello. pic.twitter.com/BM4rk88ZQi — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 3, 2026

Parte de Caracas se habría quedado sin luz y en la ciudad suenan las alarmas mientras columnas de humo se levantan en distintos puntos. Según la agencia Bloomberg, también hay sonido de disparos en algunos puntos de la capital venezolana.

Varias de las explosiones se habrían registrado en un barrio al este de la ciudad y habrían tenido como objetivo la base militar de La Carlota. Otros usuarios han informado de detonaciones en la instalación militar Fuerte Tiuna, al oeste de la ciudad.

#ULTIMAHORA A las 12:30 a.m., se reportó evacuación del "Fuerte Tiuna", una de las instalaciones militares en Caracas de mayor relevancia del régimen de Maduro. Los ataques son selectivos. Sobre puntos claves para diezmar cualquier respuesta y dejar sin posibilidades de defensa… pic.twitter.com/TaYtaUpPoF — Luis Cardona (@cardonamex) January 3, 2026

En las últimas semanas, el Gobierno estadounidense, que mantiene un enorme despliegue militar en aguas próximas a Venezuela, ha atacado a decenas de "narcolanchas", ha multiplicado las sanciones y ha interceptado a tres petroleros acusados de participar en el mercado negro de crudo con el que se sostiene el régimen de Maduro.

Hace unos días, el propio Trump confirmó un ataque a una instalación portuaria vinculada al narcotráfico.