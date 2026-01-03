La tiranía chavista ha confirmado el ataque estadounidense sobre Caracas que ha calificado de "gravísima agresión militar". Según dice, se han producido ataques en puntos de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital del país, Caracas y ha ordenado "el despligue del comando para la defensa integral de la nación".

En su primera reacción a la serie de explosiones que han sacudido esta madrugada el país, el régimen apunta directamente a Estados Unidos como responsable de ejecutar una serie de ataques que tienen el objetivo, según las autoridades del país latinoamericano, de "apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política" de Venezuela.

El régimen ha declarado el estado de movilización general y de emergencia nacional con el despliegue inmediato del mando de defensa "en todos los estados y municipios del país". También ha ordenado el comienzo de una ofensiva diplomática con la presentación de las correspondientes denuncias del ataque ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la Secretaría General de la ONU, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) para "exigir la condena y rendición de cuentas del Gobierno estadounidense".

El régimen avisa por último de que "en estricto apego al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, Venezuela se reserva el derecho a ejercer la legítima defensa para proteger a su pueblo, su territorio y su independencia" y convoca finalmente a "los pueblos y gobiernos de América Latina, el Caribe y el mundo a movilizarse en solidaridad activa frente a esta agresión imperial"

También ha reaccionado el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien ha declarado en su cuenta de X que lo que está ocurriendo ahora mismo es un "bombardeo" sobre la capital de Venezuela y solicitado la intervención inmediata de las instituciones internacionales, comenzando por el Consejo de Seguridad, del cual su país forma parte desde el 1 de enero.

El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región. Colombia… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

"En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles. Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato", ha manifestado Petro, inmediatamente antes de llamar a una convocatoria "de inmediato" del Consejo de Seguridad para "establecer la legalidad internacional de la agresión sobre Venezuela".