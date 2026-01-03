Testigos de las explosiones y posteriormente autoridades chavistas y aliados del régimen han confirmado los objetivos de la oleada de ataques de Estados Unidos sobre Venezuela con el objetivo de derribar a la tiranía de Nicolás Maduro.

En Caracas, ha sido alcanzada Fuerte Tiuna, la principal base militar en la capital del país, así como la base aérea de La Carlota.

Según ha detallado el presidente colombiano Gustavo Petro, uno de los más férreos aliados de Maduro, también han sido alcanzadas el cuartel de la montaña en Catia La Mar, el Palacio Federal legislativo en Caracas, el aeropuerto de El Hatillo, la base de F16 en Barquisimeto, el aeropuerto privado de Charavalle y la base militar de helicópteros de Higuerote.

Balance confirmado hasta el momento: pic.twitter.com/Tt9JdoyfKr — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

Un portavoz de la oposición chavista, David Smolansky, ha confirmado a la CBS que también han sido golpeados el puerto de La Guaira, en el Caribe, y la antena de telecomunicaciones de El Volcán.