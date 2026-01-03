Esta madrugada, en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro, se han registrado explosiones en distintos puntos de la capital venezolana, Caracas.
Trump anuncia la captura de Maduro, sacado de Venezuela junto a su mujer
El presidente de Estados Unidos ha publicado un mensaje en su red social Truth Social en el que anuncia que "Maduro y su mujer han sido capturados" y sacados del país.
Trump asegura que "los Estados Unidos de América han desarrollado con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su mujer, capturado y saco del país".
El presidente dice también que la operación se ha desarrollado con la colaboración de las agencias legales de EEUU y que dará una conferencia a las 11 de la mañana –las cinco de la tarde en España– desde su residencia de Mar-a-Lago.
Santiago Abascal también ha publicado una primera reacción a los ataques de EEUU en Venezuela.
El régimen narcoterrorista de Maduro debe rendirse inmediatamente y evitar sufrimiento al pueblo venezolano, al que ha torturado sin descanso y con brutalidad.— Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) January 3, 2026
En su breve mensaje en X el líder de Vox dice que "el régimen narcoterrorista de Maduro debe rendirse inmediatamente y evitar sufrimiento al pueblo venezolano" y recuerda que Maduro y los suyos han torturado a los venezolanos ha "sin descanso y con brutalidad".
Otro viejo amigo del régimen dictatorial chavista, Pablo Iglesias, ha emitido también su condena en la red social X. El que fuera líder de Podemos, y según muchos sigue siéndolo en la sombra, lo tiene claro: "Bombardean Venezuela para quitarles el petróleo e imponerles un gobierno títere", dice.
Bombardean Venezuela para robarles el petróleo e imponerles un gobierno títere. Permanecer en la OTAN es colaboracionismo con un Estado criminal. Hoy seguirá otra guerra, la de la desinformación y allí estará Canal Red frente la propaganda pro Trump— Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) January 3, 2026
Además, asegura que "permanecer en la OTAN es colaboracionismo con un Estado criminal" –en referencia a EEUU, no al narcoestado criminal que es Venezuela– y por último amenaza al presidente americano: "Hoy seguirá otra guerra, la de la desinformación y allí estará Canal Red frente la propaganda pro Trump".
El Gobierno ha asegurado que todo el personal de la Embajada española en la capital de Venezuela se encuentra a salvo. Fuentes del Ejecutivo español han afirmado que se está recabando toda la información sobre las diferentes explosiones que se han registrado en Caracas a primera hora de este sábado.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, que por el momento no ha emitido ningún comunicado sobre el ataque, ha hablado ya con el embajador de España en Venezuela y todo el personal se encuentra a salvo, según las mismas fuentes del Gobierno.
Como respuesta a los bombardeos estadounidenses la marcodictadura venezolana ha declarado el estado de movilización general y de emergencia nacional con el despliegue inmediato del mando de defensa "en todos los estados y municipios del país".
Además, los de Maduro advierte que "en estricto apego al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, Venezuela se reserva el derecho a ejercer la legítima defensa para proteger a su pueblo, su territorio y su independencia", si bien es prácticamente imposible que las fuerzas armadas venezolanas, cuyo liderazgo está completamente corrupto, tengan capacidad de respuesta alguna ante Estados Unidos.
También las actuales líderes de Podemos han publicado mensajes haciendo ver su indignación con el ataque a la dictadura chavista que fue clave en la propia creación de la formación.
Irene Montero ha asegurado que "EEUU es un peligro" y que "o les paramos o arrasarán con todo" y ha pedido que el Gobierno rompa "toda alianza con EEUU, empezando por la OTAN".
Trump bombardea Venezuela
EEUU es un peligro. O les paramos o arrasarán con todo
España es un país de paz y el Gobierno debe romper toda alianza con EEUU, empezando por la OTAN
Todo mi apoyo a Venezuela. Una vez más, no más guerras por petróleo— Irene Montero (@IreneMontero) January 3, 2026
Por su parte y en la misma línea Ione Belarra dice que "EEUU piensa que el mundo es suyo y que puede hacer con sus pueblos lo que le dé la gana".
EEUU piensa que el mundo es suyo y que puede hacer con sus pueblos lo que le dé la gana. No lo podemos permitir. Mi rechazo más profundo a este ataque a Venezuela.
España es un país de paz. Rompamos relaciones con EEUU y salgamos de la OTAN antes de que sea tarde. https://t.co/ySN1rxaFzD— Ione Belarra (@ionebelarra) January 3, 2026
La diputada podemita concluye su mensaje diciendo que "España es un país de paz" y que hay que "relaciones con EEUU y salgamos de la OTAN antes de que sea tarde".
Otro amigo de la dictadura asesina venezolana, Juan Carlos Monedero, ha saltado en X para defender al gobierno que le pagó, que sepamos 425.000 euros por un estudio que nunca se ha visto sobre una moneda "bolivariana".
El bombardeo de Caracas por parte de EEUU lleva el infierno a América Latina. Donald Trump prende fuego al planeta. Lanzar misiles sobre la ciudadanía venezolana exige una respuesta del mundo. La Unión Europea, la CELAC, la UNASUR deben romper con el nuevo Hitler norteamericano. pic.twitter.com/oyKGBxucNy— Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) January 3, 2026
En su exagerada retórica habitual habla de que "EEUU lleva el infierno a América Latina", acusa a Donald Trump de que "prende fuego al planeta" y pide una reacción internacional contra "el nuevo Hitler norteamericano".
El canciller de la dictadura comunista cubana, Bruno Rodríguez, ha denunciado los ataques de Estados Unidos en Venezuela y ha exigido una reacción "urgente" de la comunidad internacional.
"Cuba denuncia y demanda URGENTE reacción de la comunidad internacional", ha escrito en su cuenta de X, "contra criminal ataque de E.U a #Venezuela. Nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América", advirtió. "Patria o Muerte ¡Venceremos!", añadió en la típica retórica del régimen que acaba de cumplir 79 años sojuzgando a los cubanos.
También el presidente colombiano, Gustavo Petro, expresó este sábado la "profunda preocupación" de su Gobierno por las explosiones ocurridas esta madrugada en Caracas y otros lugares de Venezuela que el mandatario de ese país, Nicolás Maduro, atribuyó a una "gravísima agresión militar" estadounidense.
"El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región", manifestó Petro en un comunicado publicado en su cuenta de X.
Donald Trump ordenó los ataques aéreos dentro del territorio venezolano hace días, según indicaron a CBS News dos funcionarios estadounidenses. Según esas fuentes, la Casa Blanca se planteó realizar los ataques aéreos contra objetivos venezolanos, incluidos militares, el día de Navidad, pero finalmente decidieron dar prioridad a los ataques aéreos en Nigeria contra supuestos campamentos del Estados Islámico.
Tras esos ataques, el equipo de Trump consideró nuevas ventanas de oportunidad para atacar objetivos estratégicos del régimen de Nicolás Maduro, pero se vieron obligados a nuevos retrasos porque el tiempo no era el favorable para los ataques.
Según el presidente colombiano Gustavo Petro, entre los objetivos alcanzados por Estados Unidos están la base de La Carlota, el cuartel de la montaña en Catia La Mar, el Palacio Federal legislativo en Caracas, Fuerte Tiuna, el aeropuerto de El Hatillo, la base de F16 en Barquisimeto, el aeropuerto privado de Charallave y la base militar de helicópteros de Higuerote.
Balance confirmado hasta el momento: pic.twitter.com/Tt9JdoyfKr— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026
La tiranía chavista ha confirmado el ataque estadounidense sobre Caracas que ha calificado de "gravísima agresión militar". Según dice, se han producido ataques en puntos de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital del país, Caracas y ha ordenado "el despligue del comando para la defensa integral de la nación".