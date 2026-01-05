La ONU censura la operación de EEUU en Venezuela y Washington responde: "Maduro no es un jefe de Estado"

La sesión de urgencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la operación militar de Estados Unidos en Venezuela ha dejado este lunes pocas sorpresas. La mayoría de los países condena la intervención ordenada por Donald Trump por contravenir el Derecho Internacional. Sin embargo, también reconocen que el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro es una dictadura responsable de persecución política y de la violación sistemática de los derechos humanos.

Con la excepción destacada de Argentina y Paraguay, que han apoyado sin ambages a EEUU, la mayoría de los países (incluida España) han mantenido el discurso "cómodo" que tanto critica la oposición venezolana: por un lado censuran la acción de Washington mientras, a la vez, evitan afrontar el fondo del problema en Venezuela, donde el régimen chavista pisotea de forma sistemática los derechos civiles y políticos.

En nombre del secretario general de la ONU, António Guterres, la secretaria general adjunta de Asuntos Políticos, Rosemary DiCarlo, ha advertido de que la operación militar estadounidense para capturar a Maduro vulnera los principios básicos del Derecho Internacional. "He subrayado de manera constante la imperiosa necesidad de que todos respeten plenamente el Derecho Internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas", señaló el mensaje de Guterres.

El secretario general se mostró "profundamente preocupado" por la acción militar del pasado 3 de enero y recordó que la Carta de la ONU prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de un Estado. Según Naciones Unidas, el mantenimiento de la paz internacional depende del cumplimiento estricto de estas normas.

Llamamiento al diálogo y a evitar una escalada regional

Guterres describió la situación venezolana como "confusa y compleja" y enmarcó la crisis en décadas de inestabilidad política, social y económica, durante las cuales la democracia ha sido "socavada". En este contexto, instó a evitar una escalada bélica que pueda extender el conflicto a otros países de la región.

"La situación es crítica, pero aún es posible evitar una conflagración más amplia y destructiva", señaló el mensaje del secretario general, que volvió a apostar por un diálogo interno "inclusivo y democrático" que permita una transición política basada en el respeto a los derechos humanos, el Estado de derecho y la voluntad del pueblo venezolano.

EEUU: una "operación policial"

Frente a las críticas, el representante de Estados Unidos ante la ONU, Michael Waltz, defendió sin ambages la operación contra Maduro, al que se refirió como un "presidente entre comillas" y un "narcoterrorista ilegítimo". Según Washington, no se trata de una invasión ni de una ocupación, sino de una operación policial para hacer cumplir la ley internacional.

"Nicolás Maduro no es un jefe de Estado democráticamente electo", afirmó Waltz, recordando las acusaciones por narcotráfico que pesan sobre él "desde hace décadas". El diplomático comparó la operación con la captura del dictador panameño Manuel Noriega en 1989 y aseguró que existen "evidencias abrumadoras" contra Maduro y su esposa, Cilia Flores, que serán presentadas ante la Justicia estadounidense.

Waltz acusó al régimen chavista de liderar el Cártel de los Soles, de colaborar con organizaciones criminales como el Tren de Aragua y de utilizar el narcotráfico como arma contra Estados Unidos. También denunció que Venezuela se ha convertido en una base de operaciones para actores hostiles a Occidente, como Hezbolá o el régimen iraní.

Rusia, China y Cuba cierran filas con el chavismo

Como era previsible, Rusia, China y Cuba condenaron con dureza la actuación de Washington. El embajador ruso, Vasili Nebenzia, habló de "agresión armada" y acusó a Estados Unidos de violar "todas las normas del Derecho Internacional", reclamando la liberación inmediata de Maduro y su esposa.

China, por su parte, denunció que EEUU actúa como "la policía del mundo". Su representante, Geng Shuang, aseguró que la operación "pisotea la soberanía venezolana" y vulnera los principios de igualdad entre Estados y no injerencia en los asuntos internos.

La sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad volvió así a evidenciar una comunidad internacional volcada en declaraciones solemnes y gestos diplomáticos, pero con escasa voluntad de traducirlos en acciones concretas. Y, mientras reconoce en privado que Maduro es un dictador que robó las elecciones, opta por refugiarse en la condena formal contra Washington y dejar, una vez más, a los venezolanos solos frente al régimen que les oprime.