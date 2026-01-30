Cuba declara una "emergencia internacional"

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, ha publicado un texto en su cuenta de X como "respuesta de los pueblos a la orden ejecutiva de Trump" en la que el presidente de EEUU denuncia "las políticas, prácticas y acciones del Gobierno de Cuba", diseñadas "para perjudicar a EEUU y apoyar a países hostiles, grupos terroristas transnacionales y agentes malignos que buscan destruir a EEUU. Por ello, "la situación con respecto a Cuba representa una amenaza extraordinaria e inusual" y Trump declara "una emergencia nacional con respecto a esa amenaza".

Bruno Rodríguez ha señalado que "el pueblo de Cuba, con la solidaridad de la comunidad internacional, concluye que la situación con respecto al Gobierno de los Estados Unidos constituye una amenaza inusual y extraordinaria, que proviene total o sustancialmente de la derecha neofascista anticubana de EEUU, para la seguridad nacional y la política exterior de todos los países, para la Paz y la Seguridad Internacionales y para la supervivencia de la Humanidad frente a la amenaza nuclear y el cambio climático, y por la presente declara una emergencia internacional con respecto a dicha amenaza".

La situación en Cuba es de máxima tensión ante la creciente incertidumbre geopolítica en el Caribe y la posibilidad de que Estados Unidos decidiese intervenir militarmente en la isla por lo que embajadas y empresas extranjeras se preparan para evacuar Cuba.

El subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, señalaba el miércoles que Washington desea que los cubanos puedan "ejercer sus libertades fundamentales" antes de que acabe el 2026. Dada esta situación, las embajadas están tomando medidas. "Es nuestra responsabilidad revisar los planes y preparar escenarios", afirman fuentes diplomáticas en La Habana citadas por la agencia de noticias.

Sólo una firme condena

Hasta la declaración del canciller, la dictadura cubana no había pasado de la firme condena al anuncio de Trump. De hecho, el dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, subrayó que "esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales".

Agregó que la decisión se ha tomado "bajo un pretexto mendaz y vacío de argumentos", en referencia a los argumentos contenidos en la orden ejecutiva para declarar una "emergencia nacional" en EEUU por el peligro que supuestamente supone Cuba para su seguridad nacional.

Ni Díaz-Canel ni otras autoridades cubanas aludieron entonces en sus mensajes a la puerta abierta que dejó Washington al apuntar que "el presidente puede modificar la orden si Cuba o los países afectados dan pasos significativos para afrontar la amenaza o alinearse con los objetivos estadounidenses de seguridad nacional y política exterior".

El régimen cubano, en las últimas semanas de tensiones a raíz de la captura del entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no ha descartado la negociación, siempre que sea "entre iguales" y sobre la base del "respeto" mutuo. Sin embargo, ha subrayado que no ha habido ningún contacto bilateral.

Desde el exterior llegaron escasas declaraciones de condena. China y Venezuela criticaron la decisión de EEUU y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, alertó sobre la posibilidad de una "crisis humanitaria de gran alcance" en la isla.

Mientras tanto, el reloj ha empezado a descontar los minutos: Cuba produce apenas un tercio del petróleo y derivados que precisa, por lo que un bloqueo energético supone condenar a una parálisis rápida y progresiva al sistema eléctrico, el transporte, la producción agrícola e industrial, el suministro de agua y las telecomunicaciones. De hecho, algunos usuarios de la red social X ya están apuntando el colapso del sistema eléctrico en La Habana.