Expectativa por el encuentro entre Trump y Petro: relación de amor y odio

Muchas cosas han ocurrido hasta llegar al encuentro de este martes entre el presidente de EEUU y el de Colombia. En los últimos meses, Donald Trump y Gustavo Petro se han lanzado dardos e incluso amenazas, aunque desde la captura del dictador Nicolás Maduro, el tono ha cambiado, en especial después de un llamada entre ambos en enero.

Después de esa comunicación telefónica, que ocurrió después de una amenaza en relación a una eventual intervención militar de EEUU a Colombia, Trump dijo que fue un gran honor hablar con Petro, quien lo llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos entre ambos. Ese día, le agradeció por la "llamada y su tono".

Este mismo lunes, en un encuentro en la Casa Blanca con la prensa, Trump dijo que estaba "deseando verle" y reveló que "vamos a hablar sobre drogas, porque de su país salen cantidades ingentes de drogas. Y estoy deseando ver si vamos a tener una buena reunión". Además, reconoció que Petro "ha sido muy amable durante el último mes o los dos últimos meses" y recordó que "antes era muy crítico, pero de alguna manera, tras la incursión venezolana, se volvió muy amable. Cambió mucho su actitud".

El presidente Trump se refirió a la nueva actitud de Gustavo Petro: "ha sido muy amable durante el último mes o dos. Ciertamente era crítico antes de eso, pero se volvió muy amable después de la redada de Maduro". pic.twitter.com/wVaQV4ARvd — Gustavo Cardenas (@gustav0cardenas) February 3, 2026

Por su parte, Petro, que desde hace unas semanas ha bajado el tono de sus declaraciones contra EEUU y Trump, dijo tras la llamada que "nos toca ir a Washington" y de hecho reveló que el estadounidense le confesó que "se han inventado muchas mentiras alrededor de usted, igual que sobre mí". Además, en una entrevista al diario El País, el colombiano dijo sobre su homólogo que "hace lo que piensa, como yo (…) También es pragmático, aunque más que yo".