Zapatero chantajeó a Edmundo González para que respaldara a un general del chavismo

La reunión de José Luis Rodríguez Zapatero con Edmundo González Urrutia en Madrid no fue un gesto aislado ni una iniciativa personal sin contexto. Según revela El Debate, se trató de una intervención política directa del expresidente español para intentar condicionar el futuro de Venezuela en un momento de máxima presión internacional sobre el régimen de Nicolás Maduro.

El encuentro se produjo la noche del 24 de septiembre de 2025, en el domicilio de González, en el barrio de Salamanca. Zapatero se presentó sin previo aviso, pasadas las diez de la noche, acompañado únicamente por su escolta policial, y permaneció en la vivienda durante más de una hora, en plena ofensiva de Estados Unidos para forzar una salida negociada al chavismo.

Una visita sin previo aviso

El mensaje fue inequívoco. De acuerdo con las fuentes citadas por El Debate, Zapatero pidió al dirigente opositor que rebajara la tensión política y que respaldara públicamente al general chavista Miguel Rodríguez Torres como posible sucesor de Maduro. El propio expresidente subrayó que ese apoyo era "fundamental" por el peso de González dentro de la oposición y que debía producirse "por el bien de Venezuela".

La propuesta iba acompañada de una presión personal de enorme calado. El yerno de González, Rafael Tudares, llevaba entonces más de un año encarcelado en Venezuela, acusado de delitos de terrorismo y conspiración en una causa cuestionada por organizaciones internacionales de derechos humanos. Durante la reunión, Zapatero vinculó directamente cualquier gestión para su excarcelación a un gesto político del líder opositor en favor del militar chavista.

Miguel Rodríguez Torres no es una figura menor dentro del chavismo. Exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y ministro del Interior durante las protestas de 2014, su nombre está asociado al aparato represivo del régimen y al Helicoide de Caracas, señalado reiteradamente como centro de torturas y tratos inhumanos. Detenido en 2018 tras enfrentarse a Maduro, permaneció casi cinco años en prisión hasta que fue excarcelado en 2023 gracias a gestiones directas de Zapatero, quien incluso lo acompañó en el vuelo que lo trasladó a Madrid. Desde entonces reside en la capital española y se ha convertido en una pieza clave en los movimientos para una transición controlada en Venezuela.

Presión política con una variable personal

La información publicada por El Debate permite extraer dos conclusiones principales. Por un lado, que el régimen de Maduro veía en Zapatero un interlocutor fiable para aliviar la presión internacional sin asumir una ruptura desordenada del sistema. Por otro, que el grado de implicación personal del expresidente fue muy superior al que públicamente ha reconocido, hasta el punto de utilizar la situación penal de un familiar de un dirigente opositor como elemento de presión política.

El Debate se puso en contacto con Edmundo González a través de una portavoz, que niega que Zapatero se reuniera con él en su domicilio, aunque evita pronunciarse sobre el contenido del encuentro. Sin embargo, según la documentación a la que ha tenido acceso el propio medio, el dispositivo de seguridad del expresidente estuvo desplegado esa noche en la vivienda del opositor, lo que avala que la cita sí se produjo.

La oferta de Zapatero no era retórica. Meses antes había participado activamente en la excarcelación de Daud Anid Ortiz, huido a Venezuela tras cometer un asesinato en Madrid, en una operación que derivó en un inédito intercambio de presos entre Caracas y Washington. Tras aquella mediación, Maduro agradeció públicamente su intervención en un vídeo difundido por el régimen. "Ha sido una gran decisión", afirmó Zapatero, antes de responder entre risas "ya me preparo" a la invitación para regresar al país.

Una mediación con antecedentes

En la actualidad, Zapatero se encuentra de nuevo en Venezuela participando en la aplicación de la llamada ley de amnistía, una norma que ha presentado como "una gran oportunidad" y "un paso decisivo para la reconciliación". Sin embargo, según coinciden fuentes diplomáticas y de la oposición consultadas por El Debate, las recientes excarcelaciones de presos políticos no estarían vinculadas a esas gestiones, sino que se produjeron inmediatamente después de que Donald Trump anunciara nuevas medidas contra el entorno de Maduro.