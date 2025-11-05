Japón moviliza a su Ejército para frenar los ataques mortales de osos

El Gobierno de Japón ha decidido desplegar a sus militares (los miembros de las Fuerzas de Autodefensa) en la prefectura de Akita, situada en el noreste del país para frenar la creciente oleada de ataques de osos que, desde el pasado 1 de abril, ya han matado a diez personas y han provocado una situación calificada de "crítica" por las autoridades militares.

Los soldados estarán desplegados durante todo el mes de noviembre, pero no ejecutarán directamente a los animales. Sus tareas consistirán en colocar trampas y, fundamentalmente, en dar apoyo logístico a las asociaciones de caza locales, transportando a los cazadores y a los osos que resulten exterminados.

De las ocho especies de oso que hay en el mundo, dos viven en estado salvaje en Japón: el oso pardo, que se encuentra en Hokkaidō, y el oso negro asiático, que habita en el norte de Honshū y (en pequeñas cantidades) en Shikoku. Según explica el profesor en la Universidad Rakunō Gakuen de Ebetsu (Hokkaido), Sato Yoshikazu, los incidentes han aumentado en los últimos meses debido a la escasez de alimento (las bellotas) y al descenso de la población humana en las áreas rurales.

La decisión se produce después de que en el actual año fiscal (de abril a noviembre) se hayan registrado diez fallecimientos por ataques de osos, un máximo histórico que supera al anterior récord registrado de abril a noviembre de 2023, cuando se produjeron 212 ataques de osos a personas en Japón, seis de ellos mortales.

Además, al menos 78 personas han resultado heridas. El número de avistamientos también se ha disparado, con más de 20.700 registrados entre abril y septiembre, una cifra que casi triplica los datos del año anterior.

La situación se ha vuelto tan peligrosa que en las últimas semanas se han cancelado numerosos eventos y actividades en varias zonas rurales de todo el país. Entre ellos se incluyen actos escolares, maratones y excursiones para plantar árboles. Además, los padres de las zonas más afectadas se han organizado para que los niños vayan y vuelvan del colegio en coche, especialmente cuando anochece.

Ante esta situación, el pasado septiembre el Gobierno japonés ya revisó la ley de vida silvestre para autorizar el disparo preventivo en áreas urbanas, agilizando así la respuesta ante la amenaza de los osos.