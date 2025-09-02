80 años del "sí" forzado de Japón: la rendición, la foto y el silencio que acabaron con la guerra más brutal

El 2 de septiembre de 1945, a bordo del acorazado estadounidense USS Missouri en la bahía de Tokio, Japón firmó su rendición incondicional, poniendo fin oficialmente a la Segunda Guerra Mundial. Esta ceremonia no solo simbolizó el fin del conflicto más devastador en la historia de la humanidad, sino que también dio paso a profundas transformaciones políticas, sociales y económicas en Japón y en el mundo entero.

La firma del acta de rendición estuvo marcada por un ambiente solemne y tenso. Entre los firmantes se encontraban el ministro de Asuntos Exteriores japonés, Mamoru Shigemitsu, el jefe del Estado Mayor General japonés, Yoshijirō Umezu, y el general estadounidense Douglas MacArthur, comandante supremo de las fuerzas aliadas en el Pacífico. En apenas 23 minutos, se puso fin a seis años de guerra que dejaron un saldo de decenas de millones de muertos y la devastación de continentes enteros.

La decisión de Japón de rendirse no fue sencilla ni inmediata. Tras años de guerra y una resistencia férrea, la situación militar y estratégica del país se volvió insostenible en los meses finales del conflicto. El 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito pronunció un discurso radiofónico dirigido a su pueblo en el que anunció la aceptación de los términos de rendición de los Aliados. En sus palabras, reconoció que continuar la guerra "no solo llevaría a la destrucción de la humanidad, sino también a la aniquilación de la civilización".

Este "sí" fue claramente forzado por dos hechos cruciales: los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki, los días 6 y 9 de agosto respectivamente, que causaron una destrucción y muerte sin precedentes, y la entrada sorpresiva de la Unión Soviética en la guerra contra Japón, que desmoronó las esperanzas de cualquier resistencia prolongada.

La firma

La fotografía más icónica de aquel día muestra a los delegados japoneses firmando el acta de rendición bajo la atenta mirada de Douglas MacArthur, con la bandera de Estados Unidos ondeando en el fondo. Esta imagen se ha convertido en un símbolo universal del fin de la guerra.

Otra foto emblemática muestra la formación aérea de aviones aliados en vuelo de exhibición durante la ceremonia, como señal de victoria y dominación aérea. La solemnidad del acto y la presencia de figuras como MacArthur, que supervisó la posterior ocupación de Japón, también forman parte de la iconografía de ese día que el mundo recuerda 80 años después.

El ministro de exteriores japonés Mamoru Shigemitsu firma el Acta de Rendición de Japón a bordo del USS Missouri, mientras el general Richard K. Sutherland observa, 2 de septiembre de 1945.

La rendición marcó el inicio de una transformación profunda en Japón. Bajo la supervisión del general MacArthur, se instauró una ocupación aliada que buscó democratizar y reconstruir el país. En 1947 se promulgó una nueva constitución que abolió el derecho a la guerra y estableció un sistema parlamentario, sentando las bases para la paz y el desarrollo económico que caracterizarían al Japón moderno.

Este proceso, conocido como el "milagro japonés", llevó a la nación desde la ruina hasta convertirse en una de las principales potencias económicas mundiales en las décadas siguientes. Sin embargo, la memoria de la guerra y la rendición sigue siendo motivo de reflexión y debate dentro y fuera de Japón.

Cada año, el 15 de agosto se conmemora en Japón el Día de Duelo por los Caídos en la Guerra, una jornada que recuerda a las víctimas y promueve la paz.