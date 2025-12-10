Al menos una veintena de muertos al derrumbarse dos edificios de cuatro plantas en Fez

Las autoridades marroquíes han confirmado la muerte de 19 personas por el derrumbe de dos edificios de cuatro plantas en el barrio Al Mustaqbal, en la ciudad de Fez, mientras los equipos de emergencia continúan la búsqueda entre los escombros ante la posibilidad de que haya más víctimas.

Según los datos facilitados por las autoridades de Fez, en los dos inmuebles derrumbados vivían ocho familias. Las estructuras, situadas en una zona residencial del barrio Al Mustaqbal, colapsaron de manera repentina, causando la muerte de 19 personas y dejando 16 heridos graves que fueron trasladados a centros sanitarios cercanos.

Los responsables locales han señalado que la cifra de fallecidos podría aumentar, ya que varios de los heridos presentan un estado crítico y las operaciones de búsqueda continúan activas. Hasta el momento, no se ha difundido información oficial sobre el número total de personas que se encontraban dentro de los edificios en el momento del derrumbe.

Equipos de rescate trabajando en la zona

Las fuerzas de seguridad y los equipos de protección civil se desplazaron a la zona poco después del suceso. De acuerdo con la agencia estatal marroquí de noticias, MAP, el objetivo prioritario es localizar a posibles supervivientes que permanezcan atrapados entre los restos de las estructuras.

Los equipos están empleando material especializado para retirar escombros y habilitar accesos seguros. También se ha instalado un perímetro de seguridad alrededor de los inmuebles afectados debido al riesgo de nuevos desprendimientos, lo que ha obligado a evacuar varias casas cercanas.

Se investigan las causas del derrumbe

Por ahora no se han determinado las causas del colapso. Las autoridades locales han señalado que se abrirá una investigación para esclarecer los motivos del derrumbe y evaluar el estado de los edificios circundantes. Esta revisión incluirá la inspección de infraestructuras y un informe técnico sobre la estabilidad de los inmuebles cercanos.

Fuentes institucionales citadas por MAP destacan que se continuará informando sobre la evolución de las labores de rescate y el estado de los heridos. Los servicios médicos han activado un dispositivo de atención para las familias afectadas y para los vecinos que han tenido que abandonar sus viviendas por motivos de seguridad.