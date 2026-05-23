Al menos 82 muertos en la explosión de una mina de carbón en el centro de China

El trágico accidente se produjo a última hora del viernes en la provincia central de Shanxi, cuando un letal estallido de gas arrasó las galerías de la explotación minera de Liushenyu. Según han confirmado este sábado los medios estatales, el suceso se ha cobrado la vida de decenas de trabajadores, convirtiéndose en uno de los peores desastres industriales recientes en el país asiático.

En el momento del suceso, que tuvo lugar concretamente a las 19:29 hora local, un total de 247 operarios se encontraban bajo tierra realizando sus labores de extracción habituales. Las informaciones iniciales apuntaban a un balance mucho menor, con tan solo ocho trabajadores sin vida y varias decenas de atrapados. Sin embargo, conforme avanzaban las frenéticas labores de rescate a lo largo de la jornada, la cifra de víctimas mortales escaló dramáticamente, primero superando el medio centenar y finalmente alcanzando los 82 decesos confirmados.

Esta cifra todavía podría crecer, ya que aún hay obreros que siguen sin ser localizados. La televisión estatal CCTV ha señalado en sus últimas emisiones que los equipos de emergencia buscan todavía a nueve mineros cuyo paradero se desconoce. Las cuadrillas de salvamento continúan trabajando contrarreloj en condiciones extremas, intentando asegurar los conductos de ventilación y retirar los escombros generados por la deflagración.

Las autoridades locales no han precisado por el momento los fallos técnicos o las negligencias que desencadenaron la acumulación y posterior ignición del gas letal. No obstante, la agencia oficial de noticias Xinhua ha revelado que uno de los responsables de la empresa propietaria del complejo ha sido puesto bajo custodia de las fuerzas de seguridad. Esta rápida actuación policial marca el inicio del procedimiento habitual para depurar responsabilidades penales en este tipo de catástrofes.

El eco del desastre ha llegado hasta las más altas esferas del régimen comunista. El presidente Xi Jinping ha emitido directrices estrictas para que se intensifiquen los esfuerzos de búsqueda y rescate, garantizando al mismo tiempo el tratamiento médico de los supervivientes heridos. Asimismo, ha ordenado una investigación exhaustiva que identifique la causa raíz de la detonación. Para asegurar el cumplimiento de estas órdenes, el vice primer ministro Zhang Guoqing se ha desplazado personalmente hasta el distrito de Qinyuan.

Este dramático episodio vuelve a poner el foco en la seguridad industrial del gigante asiático. Las cuencas de carbón son infraestructuras vitales para China, dado que este combustible fósil genera en torno al 60 % de la energía que consume su mastodóntica economía. Pese a que las regulaciones se han endurecido sobre el papel, el sector sigue padeciendo una elevada siniestralidad inherente a la alta demanda de producción.

Los registros gubernamentales defienden que la seguridad ha mejorado notablemente durante los últimos años gracias al paulatino cierre de yacimientos ilegales o tecnológicamente obsoletos. Según los datos oficiales manejados por Pekín, la industria contabilizó más de 3.000 fallecidos entre los años 2018 y 2023. Aunque la cifra resulta estremecedora, las administraciones subrayan que representa un descenso del 53,6 % en comparación con el lustro inmediatamente anterior, una estadística que ahora queda ensombrecida por la magnitud de este suceso.