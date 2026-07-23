Un oso ha fallecido tras quedar atrapado en la cima de un poste de luz de alta tensión junto a la carretera Highway 56, cerca de la comunidad rural de Gladstone (Nuevo México), antes de que las autoridades pudieran rescatarlo.

El animal permaneció durante horas suspendido en la estructura de madera, jadeando y aferrado a las alturas, mientras decenas de automovilistas y curiosos se detenían a grabar la escena.

Un rescate complejo y un desenlace fatal

Testigos que transitaban por la zona alertaron a emergencias tras percatarse de que el animal continuaba con vida. Sin embargo, las labores de socorro se vieron paralizadas por la peligrosidad de la situación y la falta de un operativo inmediato.

Desde el servicio de emergencias explicaron que sedar al oso a esa altura conllevaba el riesgo de una caída fatal.

Según confirmaron testigos y las autoridades, el oso terminó muriendo electrocutado en el mismo lugar antes de que el equipo de conservación pudiera actuar.

Especialistas señalaron que los osos —especialmente los más jóvenes o asustados— suelen trepar a estas estructuras al confundirlas con árboles para refugiarse, desconociendo el peligro de los cables energizados.

Muere un oso atrapado en un poste de alta tensión pic.twitter.com/APaNVWuBuc — Libertad Digital (@libertaddigital) July 23, 2026

Críticas a la gestión y respuesta de las autoridades

El incidente ha desatado un tenso debate sobre la eficacia de los protocolos de emergencia para la fauna silvestre en EE. UU., especialmente al compararlo con un caso similar ocurrido en Arizona a finales de 2025, donde se cortó el suministro eléctrico y un técnico logró guiar al animal hacia abajo con una vara de fibra de vidrio.

Por su parte, el Departamento de Vida Silvestre de Nuevo México ha defendido su actuación a través de un comunicado oficial, explicando que la estrategia inicial era esperar a que el animal bajase por su propio pie para evitar desenlaces fatales. Asimismo, la entidad ha culpado en parte a la multitud concentrada en el lugar, señalando que la presencia humana aumentó el estrés del animal e impidió su descenso.