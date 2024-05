Una parlamentaria israelí exige reconocer la independencia de Cataluña: "Paguemos con la misma moneda"

«¿Cómo puede España trabajar por la autodeterminación de otros mientras se la niega a regiones en las que los pueblos de Cataluña, el País Vasco, Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón, las Islas Canarias y las Islas Baleares han mostrado su deseo de independencia en negociaciones pacíficas?». Bajo esta premisa, la diputada israelí Sharren Haskel, miembro del partido Tikva Hadashá (Nueva Esperanza), aliado del Gobierno de Benjamin Netanyahu, ha presentado una moción para que Israel reconozca oficialmente la independencia de estas regiones. Esta propuesta surge como una represalia directa contra España por su reciente reconocimiento del Estado de Palestina. Haskel ha instado a "pagar con la misma moneda" y a que la iniciativa sea llevada al Consejo de Ministros y posteriormente al Parlamento.

En su misiva al primer ministro Netanyahu, Haskel solicita que se incluya en la agenda de la próxima reunión de gobierno y se someta a votación en la Knesset el reconocimiento de estas regiones españolas. "Desde hace muchos años se esfuerzan por gestionarse a sí mismas, cultivar su identidad y determinar su destino. Como país que lucha por la libertad y la democracia, debemos reconocer su legítimo derecho a la autodeterminación", argumenta Haskel. La parlamentaria israelí también dirigió su mensaje al presidente español Pedro Sánchez y al ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares, instándoles a "respetar la voluntad de su pueblo, entablando un diálogo significativo, reconociendo sus aspiraciones y apoyando su transición pacífica hacia estados independientes".

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Israel Katz, ya había advertido que la respuesta de Israel sería contundente. "Israel no permanecerá en silencio: habrá más consecuencias graves. Si España cumple con su intención de reconocer un Estado palestino, se tomará una medida similar en su contra", afirmó Katz.

La decisión de España, junto con Irlanda y Noruega, ha generado mucha polémica tanto dentro de Israel como en el extranjero. Varios países occidentales han expresado que la creación de un Estado palestino debe ser el resultado de negociaciones directas con Israel. La Autoridad Palestina, que no ejerce control total sobre Cisjordania y solo tiene autonomía parcial en algunas áreas, tampoco gobierna la Franja de Gaza, donde Israel mantiene un conflicto abierto con el grupo terrorista Hamás.

La portavoz de la embajada de Israel en España, Tal Itzhakov, ha declarado en La trinchera de Llamas, de esRadio, que la decición del Gobierno de reconocer el estado palestino es una decisión "lamentable que no va a contribuir a la paz. Premiar a Hamás es un obstáculos para que se liberen los rehenes".

En cuanto a las medidas diplomáticas que se plantea Israel contra España por ese ataque se discutirán en los próximos días.



Sobre las declaraciones de Yolanda Díaz, Itzhakov considera inaceptable que un cargo tan importante "se exprese de esa forma. Es un llamamiento a la destrucción del estado de Israel. Un antisemitismo grave e inaceptable".

La diplomática israelí ha aclarado que se ha intentado llegar a un acuerdo de paz. "Pero hace falta tener un interlocutor y Hamás, quien gobierna Gaza, está amenazando constantemente a Israel". La salvajada del 7 de octubre "no tiene precedentes. Los secuestrados están sufriendo abusos sexuales y maltrato. Tenemos que proteger a nuestros ciudadanos". "Cuando hay una organización terrorista que dice que piensa repetir la masacre del 7 de octubre. no podemos permitir esa situación. Hamás no busca la paz ni para sus propios ciudadanos. Hamás está disparando sobre sus propios ciudadanos y contra la ayuda humanitaria".

"Si los rehenes estuvieran en casa la situación sería diferente. Las medidas tendrían que ser contra Hamás y no contra la democracia de Israel". En su opinión, "España se esta volviendo irrelevante en este conflicto. Nuestra lucha no es contra los civiles sino contra Hamás".