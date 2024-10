El Gobierno israelí ha decidido declarar persona non grata al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y prohibir su entrada en el territorio tras sus nuevas declaraciones equiparando a atacantes y atacados. Tras el ataque con misiles de Irán a Israel, Guterres emitió un comunicado en el que ni siquiera mencionaba al régimen de los ayatolás: el líder de la ONU se limitó a condenar "la expansión del conflicto en Oriente Próximo", con "una escalada detrás de otra" en probable alusión tanto al ataque iraní como a la entrada de tropas israelíes en el Líbano y la invasión de Gaza. "Esto tiene que parar. Necesitamos completamente un alto el fuego", dijo Guterres en su escueto comunicado.

La cuenta oficial del Estado de Israel en redes sociales reprochó al secretario general de Naciones Unidas su equidistancia por no mencionar a Irán. "Nosotros condenamos tu incapacidad para armar un tuit que responsabilice a Irán de disparar 181 misiles balísticos contra diez millones de civiles israelíes", señaló.

Un día después, el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, ha decidido llevar más allá la protesta declarando persona 'non grata' al secretario general de la ONU y prohibir su entrada en el país por no condenar "de forma inequívoca" el ataque iraní.

"Quien no puede condenar de forma inequívoca el atroz ataque de Irán contra Israel no merece poner un pie en suelo israelí. Se trata de un secretario general antiisraelí que presta apoyo a terroristas, violadores y asesinos", ha señalado Katz en un comunicado de protesta que sigue a otros enfrentamientos entre el gobierno israelí y Guterres, que en unas polémicas declaraciones sobre los salvajes atentados del 7-O señaló que estas acciones no venían de la nada sino tras décadas de ocupación.

Aquellas declaraciones, en su momento, provocaron indignación en el Gobierno israelí que declaró a la ONU en su conjunto 'non grata'.