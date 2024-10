El pasado lunes se conmemoró el primer aniversario de la matanza de Hamás en Israel y el secuestro de centenares de israelíes de los que muchos siguen desde hace meses en manos del grupo terrorista en Gaza pese a la operación militar del país hebreo. Ahora Israel también está atacando en el Líbano a los terroristas de Hezbolá, otro de los "proxsys" de la República Islámica de Irán para desestabilizar a Israel.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio la vicealcaldesa de Jerusalén, Fleur Hassan, ha comentado cómo está la situación en el país hebreo que siente que la matanza del 7 de octubre de 2023 "es un trauma que tenemos, que se va a quedar con nosotros para siempre como el Holocausto". Ha añadido que "aunque nada se puede comparar a eso" el ataque de Hamás es "como otros episodios de la historia judía en la que ha habido masacres y los terrores como los que sufrimos el 7 de octubre".

"Lo peor es que el día que estamos conmemorando ese día tan horroroso del 7 de octubre nos están tirando misiles desde Gaza y desde Yemen. No nos dan ni el día de luto. Estamos luchando todos los días", ha dicho la vicealcaldesa de Jerusalén.

La alianza entre "el islamofascismo y la izquierda" contra Israel

Hassan ha cargado contra los que atacan continuamente a Israel. Cree que "no les importa mucho si Israel existe o no existe" y que en Europa hay "una alianza muy rara entre el Islamofascismo y la izquierda extrema". "Es que nunca se ha visto, aquí lo llamamos la alianza verde y roja", ha sentenciado.

En este sentido, la vicealcaldesa de Jerusalén ha dicho que "lo único que une a estos dos campos es el odio contra los judíos. Porque odian a Israel tajantemente, como ellos hacen, y saca ese conflicto de todos los conflictos que existen en el mundo". Ha recordado que "hay 1.000.000 de personas muriéndose de hambre en Sudán. ¿Quién habla de Sudán?". Fleur Hassan cree que "si les importa tanto los derechos humanos ¿por qué nadie estaba protestando cuando a medio millón de sirios los mató Assad con ayuda de Hezbolá? No se escuchaba nada",

"Este conflicto", ha continuado Hassan, es en el que "menos inocentes" han muerto "proporcionalmente de cualquier conflicto en los últimos 100 años". "Y digo con eso que cada inocente que se muere es una tragedia", ha añadido la vicealcaldesa de Jerusalén, que cree que es "una tragedia que Hamás está utilizando como escudo humano".

Ha cargado contra esa doble vara de medir o "doble estándar", como ha dicho, que hay hacia Israel: "De todos los conflictos del mundo, esta obsesión que hay con el conflicto que hay aquí, ese doble estándar que hay contra Israel, para mí solamente quiere decir antisemitismo". "Lo que pasa es que la gente no se acuerda, no sabe lo que es el antisemitismo, no sabe qué forma tiene el antisemitismo, el doble estándar de ese antisemitismo y la obsesión con Israel. Las críticas que hay en todo el mundo porque no nos podemos defender, o peor, que somos el único país que tenemos que defendernos por defendernos. ¿Ese doble estándar de dónde viene?", ha reflexionado.

Ha comentado cómo hay un auge del antisemitismo a lo largo del mundo y el peligro de muchos judíos en grandes capitales de decir abiertamente que lo son o ir por la calle con una kipá por miedo a ser agredidos. Cree que eso es algo que ya no se puede hacer "ni en Londres, ni en Barcelona, esto no es nuevo aquí". Para Fleur Hassan "la ironía de la vida es que te puedes pasear con una kipá en Dubai y no te pasa nada y en Londres, París o en Alemania te dan una puñalada. ¿A dónde hemos llegado?".

Teherán, "la cabeza de la serpiente"

La vicealcaldesa de Jerusalén ha contado que participó en los acuerdos de Abraham entre Israel y varios países musulmanes y ha explicado que estos estados son "los únicos que se enteran que la cabeza de la serpiente es la República Islámica de Irán". En estos territorios "se han quitado de en medio a los fundamentalistas tanto sunitas como chiítas".

"En Arabia Saudí se han pasado 20 años quitándose a los salafistas y a los wahabistas; en los Emiratos a la Hermandad Musulmana también se la han quitado de enmedio. Entonces tenemos otros países moderados, no sé si Egipto es muy moderado porque ellos van por donde les conviene, pero los países del Golfo se han quitado al fundamentalismo islamista y al islamismo político. Eso es lo que ellos ven como la amenaza más grande", ha señalado.

Fleur Hassan ha dicho que "ellos ven a Irán como el enemigo más grande que tienen. Ellos lo ven porque Irán quiere control chií de la región. Quieren que los Estados Unidos salgan de la región. Eso es lo que quiere Irán y los países moderado del Golfo, lo entienden y tenemos los países de Occidente en Europa que no lo entienden".

Una guerra contra Irán y sus "proxys"

La vicealcaldesa de Jerusalén ha hablado de la guerra que está librando Israel contra Irán a través de otros actores a los que ha calificado de "proxys". En este sentido, ha dicho que "a Irán le va la cosa bien con los proxys que tienen: en Gaza a Hamás; Hezbolá, el grupo terrorista más grande del mundo, lo han tenido ahí en el Líbano y han destrozado el Líbano; han tomado el control de Siria, están tomando ahora el control de Irak y también tenemos Yemen".

"A ellos le ha ido muy bien la estrategia esta de que no se ensucia. Mandan todo estos proxys y a ellos les dan igual, porque los proxys son sunitas árabes y ellos son persas chiitas. Entonces la cosa le va bien", ha dicho Hassan. Sin embargo, ha apuntado que el régimen de los ayatolás "en abril se metió en la guerra directamente" y "hace una semana también lanzaron 200 misiles, que un milagro que no destrozaron el país entero porque tenemos una tecnología de defensa muy buena".

Fleur Hassan ha añadido que "ahora Irán está metida en esta guerra y la cuestión más grande es que estamos en un momento muy muy estratégico". Espera que "el mundo se dé cuenta que Irán hoy, la República Islámica de Irán, es como Hitler era en los 30 cuando el mundo entero empezó a apaciguarle, cuando Europa le apaciguaba". "Si los líderes mundiales se van a dar cuenta que esto una amenaza para el mundo libre, para la civilización libre democrática que nosotros conocemos. Y es una amenaza a todo el mundo, pero el frente primero es Israel. Yo no creo que hayan despertado todavía y espero y rezo que sí", lo hagan.

Sobre cómo se viven los ataques diarios a Israel ha dicho que "viven la vida" pensando en que "cada vez que se oye una sirena" se preguntan: "¿Dónde están mis hijos? ¿Están andando por la calle? ¿Están en un refugio o cerca de un refugio?". "Así vivimos la vida hasta que ganemos esta guerra, porque nosotros nunca hemos tenido una opción de perder, porque aquí cada guerra es existencial. No tenemos el lujo de perder una guerra. Esto quiere decir que la vamos a ganar. Ahora, la cuestión es: ¿qué precio vamos a pagar para ganar esta guerra de nuevo?".

También ha comentado la eliminación el último líder de Hezbolá y como no lo confirman los terroristas "porque la vergüenza es demasiada" y ha dicho que "nadie quiere tomar el liderazgo". "Están asustados porque los matan y así tiene que ser. Lo que pasa es que el mundo no se ha dado cuenta que a veces, muchas de las veces, al enemigo solamente hay una manera de gestionarlo y es matarlo", ha apuntado.

"Aquí queremos un alto de fuego, queremos acuerdos… ¿De qué nos sirvió el acuerdo de 2005 con Hezbolá? En 20 años la ONU no hizo nada cuando Hezbolá avanzaba al sur del río Litani con los UNIFIL, muchos de ellos españoles, los pobres, que salieron asustados de ahí. ¿De qué de qué sirvió ese acuerdo si nadie lo quiere reforzar?¿Ganar tiempo, para qué? ¿Para que se armaran más los terroristas y así estamos?", ha cuestionado la vicealcaldesa de Jerusalén.

700 km de túneles para terroristas en Gaza

Sobre la situación en Gaza ha recordado que los terroristas han creado una red de "700 km de túneles" que es "más grande que el metro de Londres o el de Nueva York". "¡Y encima dicen que no tienen cómo proteger a su gente! ¡Qué los metan en los túneles ya que los utilizan de escudos humanos!", ha añadido Fleur Hassan. La vicealcaldesa de Jerusalén ha dicho que "ha sido una guerra muy dura porque es una guerra urbana que han planeado durante años en la que han muerto muchos soldados nuestro y lo que pasa que es hay que destrozar esos túneles".

"No hay ninguna manera que podamos seguir con estos terroristas en nuestra frontera", ha apuntado Fleur Hassan. Cree que es "una guerra que Israel sabía ya de mucho tiempo que teníamos que hacer, pero nadie, ningún líder, quería sacrificar a 500 o 600 soldados. Claro, no lo querían hacer y ahora no tenemos otra opción. Y nos pasamos 15 años aguantándonos porque llevan tirando cohetes desde que salimos de ahí. Salimos de Gaza en 2005 y Hamás toma control en 2006 y en vez de crear ahí un paraíso, un Marbella, un Dubai o un Singapur. ¿Qué crea? Una base terrorista ¿A esta gente de verdad le interesa crear un Estado o lo único que realmente le interesa es destrozar el nuestro?", ha explicado.