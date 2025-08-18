¿Periodismo o pura propaganda de Hamás? Analizamos los 40.000 mensajes del canal de Telegram de Anas Al-Sharif

El canal de Telegram de Anas Al-Sharif, corresponsal de Al Jazeera en la Franja de Gaza, acumula 40.935 mensajes publicados entre febrero de 2017 y agosto de 2025. Una revisión de su contenido revela una estructura de producción constante, picos de actividad en fases clave del conflicto y un patrón sistemático de difusión de contenidos elogiosos para organizaciones terroristas, mensajes de glorificación de la violencia, celebración de atentados, uso sistemático de referencias religiosas, legitimación de las acciones de Hamás y comentarios más que positivos sobre al martirio.

Todo ello empaquetado en formatos simples, con fuerte peso de la imagen y ausencia de contexto, acompañado de lenguaje emocional, simbólico y, en ocasiones, abiertamente combativo.

Producción sostenida y picos sincronizados con la guerra

El canal muestra una actividad creciente desde 2020, pero es en 2023 cuando se dispara: ese año se publicaron 11.043 mensajes, lo que representa un 27% del total histórico. El punto culminante fue octubre de 2023, con 3.078 publicaciones en un solo mes, en plena ofensiva tras los ataques de Hamás del 7 de octubre. En 2024 la producción se mantuvo alta, con 9.441 mensajes y otro pico en octubre.

El canal no responde a una lógica esporádica o amateur. El patrón horario muestra una actividad intensiva entre las 9:00 y las 19:00 (hora UTC), con un pico sistemático a las 18:00 horas. La cadencia es la de una redacción profesional, no la de un reportero freelance.

Imágenes sin texto y glorificación de la violencia

Aunque el 58,2% de los mensajes son texto plano, el formato dominante es la fotografía, con 14.311 imágenes publicadas, un 35% del total. Llama la atención que uno de cada cuatro mensajes carece de texto: son imágenes sin contexto, un recurso típico en entornos de propaganda visual por su fuerte impacto emocional y su baja rastreabilidad semántica.

El contenido más repetido combina imágenes de bombardeos, milicianos armados, cadáveres, niños heridos o entierros, muchas veces acompañadas de frases breves con carga emocional, religiosa o combativa. Por ejemplo:

"Cuando sientas que la moral no está del todo bien, recuerda que golpeamos sus cabezas en la mitad de sus posiciones militares" (26 de octubre de 2023, tras la masacre del 7-O).

O bien:

"La heroica operación Huwara que mató a dos violadores sionistas" (19 de agosto de 2023), refiriéndose al asesinato de un padre y su hijo en un túnel de lavado en la ciudad de Huwara.

Terminología: mártires, resistencia y lenguaje de guerra

El análisis lingüístico de los 40.935 mensajes traducidos al español muestra un uso constante y masivo de terminología asociada a la violencia armada y la justificación ideológica del conflicto. Destacan:

4.083 referencias a mártir/mártires

4.161 menciones a bombardeo o derivados

1.057 a disparo/disparar

849 a matar/asesinar

1.054 a resistencia

1.349 a Hamás o Hamas

864 a Qassam

721 a operación en sentido de ataque armado

732 a sionista/sionistas

Este marco semántico no es circunstancial. El término mártir alcanza su máximo histórico a partir de octubre de 2023, manteniéndose durante todo 2024 por encima de 200 menciones por cada mil mensajes en varios meses.

El lenguaje no se limita a describir el conflicto: sacraliza a los muertos, legitima las acciones armadas y deshumaniza al enemigo.

Evolución de la narrativa por ciclos

El canal no mantiene una línea editorial fija, sino que adapta su narrativa según el contexto político y militar de cada año, reforzando la naturaleza ideológica de sus mensajes.

En 2020, los términos más frecuentes están relacionados con la pandemia: virus, salud, medidas, ministerio. A partir de 2021, el vocabulario se desplaza hacia la confrontación: crecen las menciones a resistencia, ocupación, Jerusalén o Aqsa.

Desde 2023, tras los atentados del 7 de octubre, el canal gira por completo hacia la guerra total: mártires, bombardeos, hospitales, prisioneros, niños o acuerdo. El volumen no solo aumenta, sino que se consolida una estructura discursiva que glorifica el martirio y victimiza al entorno islamista.

Este cambio progresivo evidencia que no se trata de un medio informativo con cobertura temática diversa, sino de un espacio de propaganda que ajusta su retórica a las prioridades del conflicto.

Día de la semana y disciplina de publicación

El análisis del canal revela una actividad constante y planificada también en el reparto semanal. No hay descanso: el número de mensajes es similar de lunes a domingo, sin caídas los viernes ni repuntes en días clave, lo que excluye que obedezca a dinámicas religiosas o improvisadas.

Esta regularidad, sumada a los picos horarios fijos y la ausencia de reenvíos, refuerza la idea de que el canal está gestionado por un operador con objetivos de comunicación estructurados, no por un testigo casual del conflicto.

Mensajes clave y contenido más viral

Los mensajes con mayor impacto no son reportajes, sino publicaciones con fuerte carga simbólica o emocional. Algunos de los más visualizados fueron:

" Este es mi testamento y mi última carta... " (10 de agosto de 2025), donde anuncia su posible muerte a manos de Israel. 99.445 visualizaciones .

" Cinco mártires y heridos como consecuencia del bombardeo israelí de Badata Falafel... " (10 de agosto de 2025). 75.855 visualizaciones .

"Un ataque israelí con dos cohetes contra el hospital bautista..." (12 de abril de 2025). 103.819 visualizaciones.

En varios de estos mensajes se combina el relato de víctima con una narrativa de martirio o épica. Es el caso del mensaje:

"La paz con ustedes, la misericordia de Dios y sus bendiciones... Sé que he hecho todo lo posible por apoyar y votar a los hijos de mi pueblo", escrito como una despedida.

Terroristas como héroes y crímenes celebrados

Algunos mensajes referencian de forma directa a autores de atentados o miembros de grupos terroristas con lenguaje conmemorativo o laudatorio. Uno de los más explícitos:

23 de septiembre de 2023: una imagen con dos terroristas en primer plano —Marwan Al-Qawasmi y Amer Abu Aisheh, autores del secuestro y asesinato de tres adolescentes israelíes en 2014— y detrás de ellos las fotos de sus víctimas con una diana pintada sobre cada cara.

En otras publicaciones se difunden vídeos de lanzamientos de granadas, disparos y globos incendiarios, en algunos casos aparentemente grabados por el propio Al-Sharif.

Producción propia, sin enlaces y sin disimulo

El 99,64% del contenido publicado no es reenviado: es material original, escrito o subido directamente al canal. No es un agregador, sino una fuente emisora con narrativa propia y tono definido.

En el análisis del canal se detectaron 34 enlaces directos al dominio oficial de Hamás (hamas.ps) y menciones frecuentes a otros sitios palestinos institucionales.

¿Un corresponsal o un operador propagandístico?

Los datos evidencian que el canal de Telegram de Anas Al-Sharif no cumple con los mínimos estándares de un canal periodístico. La carga semántica, la selección de temas, el enfoque ideológico, la glorificación del martirio y los homenajes a terroristas convierten su actividad en una máquina de movilización ideológica armada.

No hay rastro de imparcialidad ni contextualización. Lo que hay es un relato monolítico, repetido a diario durante años, con imágenes sin texto y con referencias permanentes a la resistencia, la sangre, la muerte y la fe.

"Y nadie te puede sacar herido, nadie puede salvarte, nadie puede encontrarte, nadie puede buscarte..." (26 de octubre de 2024)

El canal continua operativo tras su muerte

El 10 de agosto de 2025, el canal de Telegram de Anas Al-Sharif publicó un mensaje en el que anunciaba su propia muerte. Redactado en árabe, el texto tenía formato de testamento y fue compartido como si se tratara de una publicación póstuma, lo que sugiere que estaba programado con antelación. Comienza así:

"Esta es mi voluntad y mi última carta.

Si mis palabras os han llegado, sabed que Israel ha conseguido matarme y silenciar mi voz."

El texto continúa en tono religioso y heroico, presentando su muerte como un sacrificio por Palestina. Al-Sharif se despide de su familia, menciona a su madre, a su esposa, a sus hijos, y pide que se le recuerde como mártir:

"Dios sabe que hice todo lo que estaba en mi mano para ser un apoyo y una voz para mi pueblo desde que abrí los ojos en las calles del campamento de refugiados de Jabalia...

Recomiendo Palestina: la joya de la corona de los musulmanes y el latido del corazón de todo ser libre en este mundo.

Que mis hijos crezcan con dignidad. Que mi sangre ilumine el camino hacia la libertad."

"Perdonadme si fallé. Orad por mí. Me mantuve firme en mi compromiso. No cambié, no traicioné."

El mensaje finaliza con una fecha: 6 de abril de 2025, casi cinco meses antes de su supuesta muerte, lo que indica que el contenido fue preparado con antelación. La publicación fue difundida junto al mensaje:

"Esto es lo que nuestro querido mártir Anas nos pidió publicar al morir.

—La Administración del canal."

Ese mismo día, el canal añadió una segunda publicación con una cita coránica que dice:

"No consideréis muertos a los que fueron asesinados por la causa de Dios; están vivos junto a su Señor y reciben su sustento."

En los días siguientes, el canal adoptó un nuevo tono institucional. Se publicó un comunicado firmado por "la Administración del canal", que transformó el perfil de Telegram en un espacio colectivo de resistencia y difusión ideológica. En él se afirma:

"El canal de Anas será, desde ahora, la voz de cada niño hambriento, de cada madre en duelo, de cada padre luchador.

Su voz no se apagará. Su legado continuará.

La cobertura sigue."

"Convocamos a periodistas, editores, traductores y creadores de contenido a colaborar en esta misión. Seguiremos publicando imágenes exclusivas desde Gaza.

Invitamos a todo aquel que documente crímenes del ocupante a enviarnos su material: será revisado, editado y publicado por nuestro equipo especializado."

Desde entonces, el canal ha mantenido una frecuencia de publicación constante. Se han difundido nuevos vídeos, reportes desde Gaza, mensajes religiosos y comunicados de guerra. Incluso se han anunciado planes para lanzar una página web dedicada al "legado del mártir Anas Al-Sharif", con el objetivo de preservar su cobertura durante la guerra y proyectar su figura a largo plazo.

El canal ha sido transformado en un aparato de propaganda post mortem, institucionalizado, sostenido por un equipo, y orientado a mantener activa la narrativa del mártir como figura icónica del relato islamista.

"Anas está vivo... su voz permanece.

—La cobertura sigue."

Cómo se analizó el canal de Telegram de Anas Al-Sharif

Un análisis exhaustivo basado en 40.935 mensajes publicados entre febrero de 2017 y agosto de 2025. Esta investigación se centró en identificar patrones de actividad, estructuras de difusión, sesgos ideológicos y vínculos digitales con el ecosistema propagandístico de Hamás. Todos los datos proceden de un canal público, accesible para cualquier usuario registrado en Telegram, sin emplear técnicas intrusivas ni acceso privilegiado.

Extracción y metodología técnica

La recopilación de mensajes se realizó mediante la librería Telethon de Python, accediendo a través de la API oficial de Telegram. De cada mensaje se extrajeron variables como el texto íntegro, número de visualizaciones, reenvíos, respuestas, tipo de contenido multimedia, hora exacta de publicación y, cuando fue posible, URLs compartidas.

Los mensajes originales redactados en árabe fueron traducidos automáticamente al español utilizando el modelo Helsinki-NLP/opus-mt-ar-es, preservando menciones, nombres propios y símbolos. A continuación, los textos fueron normalizados, tokenizados y procesados lingüísticamente para permitir un análisis temático, cuantitativo y evolutivo.

Toda la información fue almacenada en formatos estructurados .jsonl y .csv, lo que permitió una revisión reproducible y ordenada del conjunto, así como el desarrollo de series temporales, análisis léxicos, gráficas y rankings de contenido.