Anas Al-Sharif, un terrorista de Hamás con chaleco de PRESS

Cuando la Guardia Civil entró en el caserío Xilocan en Bidart (Francia), el 29 de marzo de 1992, y detuvo a los tres integrantes del Comité Ejecutivo de ETA, encontró entre la documentación intervenida a uno de ellos –José María Álvarez Santacristina ‘Txelis’–, la versión original de los tres tomos de la Enciclopedia de ETA. La autora era María de las Mercedes (Mertxe) Aizpurúa, de profesión periodista, colaboraba con la banda terrorista. Txelis supervisaba los textos para darles el visto bueno. La ETA había asesinado a 648 personas. En 1984 Aizpurúa fue condenada por apología del terrorismo. Su condición de periodista no le sirvió para esquivar a la justicia. Años después, en los pasillos del Congreso de los Diputados, un rebaño de jóvenes plumillas, con másteres unas en idiotismo y otras en cretinismo, la miran arrobada. Es la morbosa fascinación del mal.

Hay periodistas que colaboran con organizaciones terroristas. Tiene sus riesgos. En la guerra contra el islamismo, el casco azul y el chaleco de PRESS no les proporciona inmunidad. Anas Al-Sharif era miembro de Hamás; ahora es uno menos.

Los que describen a Al-Sharif como "la voz y la imagen que ha transmitido los horrores de la ofensiva israelí" y lloran su muerte en un bombardeo de las Fuerzas de Defensa de Israel, no se han tomado la molestia de mirar su canal de Telegram. Vayan al día 26 de octubre, 19 días después de la masacre terrorista de Hamás. Verán la imagen de un pie que pisa la cabeza de un muerto que yace sobre un charco de sangre. Lleva ropa militar y una etiqueta sobre el bolsillo izquierdo de su camisa revela que es un soldado israelí. El texto que acompaña a la imagen dice: "¡Cuando sientas que la moral no está del todo bien! Recuerda que golpeamos sus cabezas en la mitad de sus posiciones militares". Lo publicó Al-Sharif a las 17:51. ¿Les parece el mensaje de un periodista?

Pantallazo del Telegram de Al-Sharif.

19 de agosto de 2023. Al-Sharif publica dos vídeos con las imágenes de dos hombres en el suelo y ensangrentados. Los comentarios que escribe son: "La heroica operación Huwara que mató a dos violadores sionistas" y "Con la alegría de la operación". Ese día, en un ataque terrorista habían asesinado a Sayals Shi Nigarkar y a su hijo Aviad Nir cuando tenían el coche aparcado en un túnel de lavado en la ciudad de Huwara.

Pantallazo del Telegram de Al-Sharif.

23 de septiembre de 2023. Publica una foto con cinco personajes. En primer plano, dos terroristas: Marwan Al-Qawasmi y Amer Abu Aisheh. Detrás de ellos el rostro de los tres jóvenes israelíes a los que secuestraron y mataron en Hebrón en 2014. Gilad Shaar y Neftalí Fraenkel, de 16 años, y Eyal Yifrah, de 19. Sobre el rostro de cada uno de los judíos hay dibujada una diana. Al-Sharif escribe el mensaje a las 17:04, en el aniversario de la muerte de los dos asesinos, eliminados por las fuerzas de seguridad y el Ejercito israelí.

Pantallazo del Telegram de Al-Sharif.

Entre los miles de vídeos de su canal de Telegram hay todo un repertorio de apología del terrorismo. Preparación de artefactos explosivos. Incursiones en territorio de Israel con lanzamientos de granadas. Disparos…Llama la atención que algunas de estas imágenes (las publicadas el 26 de septiembre, preparando globos incendiarios) o vídeos (el del día 22, en el que un terrorista dispara con un arma corta) parecen estar tomadas por el propio Anas Al-Sharif.

Una sugerencia para esos periodistas occidentales que lloran su perdida: busquen entre las 14.323 fotos y los 2.009 vídeos que hay en su canal de Telegram. No encontrarán una sola imagen de los israelíes arrastrados y humillados por las bestias islamistas. Este Anas era la "la voz y la imagen" de la manipulación a la que gustosamente muchos se prestan.

Las Fuerzas de Defensa de Israel afirman que era miembro de una célula de Hamás. No sé, juzguen ustedes, pero un poco terrorista sí que parecía.