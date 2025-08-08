Hamás o la iniquidad de los amorreos (II)

El terrorista de las Brigadas Al-Qassam ajusta la correa de su fusil AK-47 antes de sentarse en el sillón que Mahmud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), tiene en las oficinas gubernamentales en Gaza. Simula una llamada telefónica a la entonces secretaria de Estado de los EE.UU. "Hola Rice (Condoleezza). Tienes que hablar conmigo ahora. Ya no existe Abu Mazen (alias de Abbas)". A su alrededor hombres armados, todos embozados. Es el 14 de junio de 2007 y Hamás se ha hecho con el control de la Franja de Gaza.

Las elecciones generales palestinas del 25 de enero de 2006 –no se han vuelto a celebrar– dieron la victoria a Hamás. Los islamistas se presentaron a los comicios con el nombre de Partido del Cambio y la Reforma. Con 440 mil votos (44,5%), obtuvieron 74 escaños y la mayoría absoluta en un Parlamento de 132 diputados. Al Fatah –la formación más importante de la OLP y el partido del presidente Mahmud Abbas– con 410 mil votos (41,4%) solo sumó 45. Pierde la mayoría absoluta que tenía desde 1996. Es la consecuencia de un sistema de doble elección: lista nacional (66 electos) y circunscripciones (otros 66).

El Cuarteto (EEUU, UE, Rusia y la ONU) creado en 2002, tras la segunda Intifada, para facilitar las negociaciones del proceso de paz en Oriente Medio, reacciona a la victoria electoral congelando sus ayudas para los palestinos con el objetivo de obligar a los islamistas a renunciar a la violencia. Transcurre un año y la mediación de Arabia Saudí logra que Hamás y Al Fatah firmen un acuerdo -en febrero de 2007 y en La Meca- para formar un ejecutivo de coalición. El 17 de marzo de 2007 el Parlamento palestino aprueba el gobierno de unidad nacional. Ismail Haniya, líder de Hamás, es el primer ministro. A las pocas semanas, la violencia estalla entre las facciones palestinas. Hasta el 6 de junio de ese año se cuentan más de 600 muertos. En una semana –del 7 al 14 de junio de 2007– hay 160 asesinados en Gaza y al menos 700 heridos.

Escribe el periodista Sal Emergui –autor de Descifrando Israel– desde Jerusalén.

"Beit Lahia, 14 jun. Encapuchados irrumpen en el domicilio de Jamal Abu el Jedian, importante oficial de las fuerzas de Seguridad Preventiva, fieles al presidente Abbas. Tras pegar a su familia es sacado por la fuerza y le fusilan: 45 balas directas a la cabeza… Hospitales, cementerios, escuelas y mezquitas. Todo escenario es válido para atrincherarse, dispararse y sobre todo cumplir la cuota diaria de venganza".

La Franja de Gaza vive en un clima de guerra civil durante las dos primeras semanas de junio. Las bases de las Fuerzas de Seguridad de la ANP son el objetivo de los islamistas. El 14 de junio de 2007 Hamás entra en el Cuartel General de la Seguridad Preventiva. Comienza su control efectivo de Gaza. Los miembros de Al Fatah que no han sido asesinados son expulsados. El presidente Mahmud Abbas disuelve el Gobierno. Se consuma la división y el enfrentamiento entre los terroristas laicos de Al Fatah -moderados tras el hundimiento de la URSS y a base de millones de dólares- y los terroristas islámicos de Hamás. Y al igual que sucede en el Líbano con Hezbolá, Irán consolida su presencia en otro territorio fronterizo con Israel.

Gaza, con la complicidad de sus habitantes, se convierte en una base de operaciones terroristas contra el Estado judío. Se afianza el control político. Se incrementan los elementos destinados a la seguridad de la organización y el reclutamiento de terroristas para las milicias. Hamás desarrolla sus propias capacidades de producción de armas; excava kilómetros de redes de túneles para el contrabando de mercancías y material de guerra. Invierte ingentes cantidades de dinero en infraestructuras para futuros enfrentamientos con Israel y desarrolla programas de adoctrinamiento ideológico. En 2010, en el sitio web en inglés de las Brigadas Al-Qassam, anuncian que gestionan 800 campamentos de verano para jóvenes, a los que asistían más de 100.000 estudiantes de ambos sexos. Según el grupo, "los juegos de verano de Hamás son una iniciativa anual destinada a transmitir alegría y entretenimiento a los niños y jóvenes palestinos que sufren la crueldad del asedio israelí impuesto tras la gran victoria democrática de Hamás". El vídeo muestra la instrucción paramilitar en un campamento en el verano de 2019.

Coincidiendo con la campaña electoral en Israel, que celebraría los comicios en febrero de 2009, Hamás puso fin a la tregua de seis meses que había decretado y comenzó- el 18 de diciembre- una oleada de lanzamiento de cohetes sobre las localidades de Sderot y Ashkelón. Poco más de una semana tardaron las Fuerzas de Defensa de Israel en contestar contundentemente. Comenzó la Operación Plomo Fundido, que finalizaría después de 22 días de combate.

¿A qué les suena esto? "Israel ha reaccionado de una manera absolutamente desproporcionada y contraria al derecho internacional humanitario". Era el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en una declaración institucional el 5 de enero de 2009. Las operaciones de las FDI contra los ataques a la población civil lanzados por la organización terrorista se sucederían en noviembre de 2012 (ocho días de ofensiva); junio-julio de 2014 (seis semanas); mayo 2021 (once días). Hasta la iniquidad del 7 de octubre de 2023.

"El objetivo de Hamás no es gobernar Gaza ni llevarle agua, electricidad. Esta batalla no se dio porque necesitáramos combustible ni mano de obra. No buscaba mejorar la situación en Gaza. Esta batalla busca desestabilizarla por completo". Son declaraciones de Yahya Sinwar, el jefe de Hamás en la Franja, reproducidas por el New York Times el 8 de noviembre de 2023. Lo consiguió. Desestabilizó y destruyó Gaza por completo. Las Fuerzas de Defensa de Israel lo mataron al año siguiente.

Continuará.