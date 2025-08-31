Recuperados por el Ejército los cuerpos de dos rehenes israelíes secuestrados y asesinados por Hamás en Gaza

Israel sigue son su objetivo de recuperar a todos los secuestrados por los terroristas de Hamás tras el ataque del 7 de octubre, vivos o muertos. La última vez que Israel recuperó restos de rehenes en Gaza fue el pasado 21 de junio, cuando halló los de tres israelíes asesinados el 7 de octubre y cuyos cuerpos las milicias palestinas se llevaron a Gaza: el joven Jonathan Samrano, el sargento Shai Levinson y la anciana Ofra Kedar, originaria también del kibutz Beeri. Y las últimas noticias sobre un rehén vivo fueron las escalofriantes imágenes de Evyatar David, de 24 años, secuestrado en el festival de Nova, desnutrido y cavando su propia tumba en un túnel de la Franja de Gaza.

El vídeo se difundió dos días después de la difusión de otro del secuestrado Rom Braslavski llorando y también visiblemente desnutrido reclamando la entrada de alimentos a Gaza.

Las imágenes de estos dos rehenes llevaron a Netanyahu a afirmar que "los únicos que pasan hambre de manera deliberada son los rehenes", contrarrestando la campaña internacional contra Israel de utilizar el hambre como arma de guerra usando para ello imágenes de niños cuya malnutrición atribuyen a la hambruna, cuando en realidad responden a otras causas, como una investigación de The Free Press ha puesto de manifiesto.

Recuperación de dos cuerpos más

Este fin de semana se han recuperado los cuerpos de Ilan Weiss, de 56 años, que fue asesinado durante el ataque al kibutz Beeri, y de Idan Shtivi, que tenía 28 años cuando el 7 de octubre de 2023 fue asesinado en el festival Nova. Ambos fueron recuperados en una operación conjunta de las FDI y el Shabak.

Ilan Weiss era del kibutz Beeri y salió de su casa la mañana del 7 de octubre para unirse al equipo de respuesta a emergencias del kibutz. Su esposa, Shiri, de 54 años, y su hija, Noga, de 19, fueron tomadas como rehenes en Gaza y liberadas durante el acuerdo de alto el fuego en noviembre de 2023, según informan las FDI en X.

Body of Deceased Hostage Ilan Weiss Recovered The body of Ilan Weiss, who was held hostage for 693 days in Gaza, has been recovered in a joint IDF and ISA military operation. Ilan was from kibbutz Be’eri and left his home on the morning of October 7 to join the kibbutz… pic.twitter.com/nk7rVxGTs7 — Israel Defense Forces (@IDF) August 29, 2025

La identificación de Idan Shtivi ha sido confirmada esta madrugada por el propio primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu en un comunicado, tras completarse el proceso de identificación en el Instituto de Medicina Forense. La muerte de Idan Shtivi ya fue anunciada por el Ejército dos meses después del ataque de Hamás, que dejó 1.200 muertos en Israel.

Idan fue asesinado y secuestrado por terroristas de Hamás en la zona de Tel Gama, en el sur de Israel. Antes de su muerte, actuó con valentía para ayudar a evacuar y salvar a muchos otros que asistían al festival de música Nova, según informa las FDI en su cuenta en la red social X.

El cuerpo del rehén Idan Shtivi ha sido recuperado. El cuerpo de Idan Shtivi, quien estuvo cautivo durante 693 días en Gaza, ha sido recuperado en una operación conjunta de las FDI y el Shabak, junto al cuerpo de Ilan Weiss. Idan, de 28 años, fue asesinado y secuestrado por… pic.twitter.com/AR69yV01PG — FDI (@FDIonline) August 30, 2025

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que representa a la mayoría de los familiares de los secuestrados el 7 de octubre, indicó en una nota que el proceso para identificar los restos duró varios días, lo que "sirve como un duro y doloroso recordatorio del peligro real de que los restos de los fallecidos desaparezcan bajo las ruinas de Gaza", en un momento en el que Israel mantiene una ofensiva militar sobre la Franja. "El regreso de los rehenes a casa es el único camino hacia la sanación y la recuperación nacional. El pueblo de Israel desea que todos los rehenes regresen a casa", añade la nota que publica EFE.