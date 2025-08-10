El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha comparecido este domingo para defender su ofensiva en Gaza. "He dado orden al Ejército israelí para que desmantele los últimos bastiones de Hamás en la ciudad de Gaza y los campamentos centrales del país. Es la mejor forma de terminar con esta guerra y de acelerar su fin", ha dicho en rueda de prensa.

Ante los medios, Netanyahu ha afirmado que Israel lanzará "muy pronto" su ofensiva contra la ciudad de Gaza y también contra los campamentos de refugiados en el centro y sur del enclave (conocidos como la zona de Mawasi), que considera los dos últimos bastiones de Hamás en la Franja.

La condición previa a lanzar la ofensiva es la creación de unas "zonas de seguridad", cuya ubicación no detalló, a las que desplazar a la población y en las que Netanyahu aseguró que se le dará "comida, agua y atención médica".

Netanyahu ha repetido su plan de cinco puntos aprobado el pasado viernes por su gabinete y que despertó reticencias en parte del Ejército. Contempla la desmilitarización de Hamás, su expulsión del Gobierno de Gaza y la instauración de una "autoridad civil".

El primer ministro ha insistido una vez más, frente a las críticas internacionales, en que no existe hambruna en Gaza y que todo se trata de una "campaña de distorsión" por parte de Hamás. "Los únicos que están pasando hambre de manera deliberada son nuestros rehenes", ha criticado.