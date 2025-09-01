Así es el plan de Trump para convertir Gaza en la "Riviera de Oriente Medio"

La Administración Trump baraja un ambicioso y polémico plan para el futuro de Gaza una vez concluya la guerra: la evacuación de toda la población de la Franja para convertirla en un vibrante centro turístico y manufacturero. La información, desvelada por The Washington Post, se basa en un documento de 38 páginas que detalla una transformación radical del enclave palestino y sobre cuya existencia ya advirtió el Financial Times a primeros de julio.

Según el prospecto, Israel entregaría el control de Gaza a Estados Unidos, que la administraría bajo un régimen de fideicomiso durante un mínimo de 10 años. Este periodo requeriría la reubicación, al menos temporal, de los dos millones de gazatíes para acometer una reconstrucción total del territorio, actualmente devastado por la guerra contra la organización terrorista Hamás.

Para el desplazamiento masivo, el plan propone "salidas voluntarias" a otros países, incentivadas con un pago de 5.000 dólares y ayudas para alquiler y alimentos. A cambio de sus terrenos, los propietarios recibirían un "token digital" que podrían usar para financiar su nueva vida o canjearlo por una propiedad en las nuevas ciudades inteligentes que se construirían. Es decir, el traslado no sería permanente, a no ser que los propios gazatíes así lo quisieran. Además, también tendrían la posibilidad de seguir en el enclave en "zonas restringidas y seguras". El principal problema de este punto sería encontrar destinos dispuestos a aceptar a estos palestinos, siquiera temporalmente. Ni Jordania ni Egipto se han mostrado dispuestos a hacerlo en el pasado.

El proyecto, denominado "Fideicomiso para la Reconstitución, Aceleración Económica y Transformación de Gaza" (GREAT Trust), contempla la captación de financiación de inversores públicos y privados. El objetivo es desarrollar megaproyectos comerciales como plantas de vehículos eléctricos, centros de datos y lujosos complejos turísticos en la costa mediterránea. Ha sido diseñado por israelíes que ya han trabajado con EEUU en la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), la organización que está sustituyendo a la ONU en el reparto de alimentos y otros productos básicos.

Este plan encaja con la visión del propio Donald Trump, que ya en febrero planteó convertir Gaza en la "Riviera de Oriente Medio". La propuesta fue discutida en la Casa Blanca por el presidente con figuras clave como el secretario de Estado, Marco Rubio, el ex premier británico Tony Blair y su yerno, Jared Kushner, uno de los principales arquitectos de los acuerdos de Abraham entre Israel y varios países de mayoría musulmana.