Vinculan la flotilla antijudía de Colau con miembros de las organizaciones terroristas Hamás y Hezbolá

La Global Sumud Flotilla, el grupo de embarcaciones en las que se enrolaron personajes como Ada Colau y Greta Thunberg para denunciar el supuesto genocidio israelí en Gaza y abrir un corredor humanitario, no sería más que una herramienta propagandística de los terroristas de Hamás.

Medios europeos como The Telegraph o Le Point identifican a Zaher Birawi, un personaje vinculado a Hamas, como el impulsor de la flotilla. Según el citado rotativo británico, Birawi está instalado en Londres, desde donde dirige una red de organizaciones no gubernamentales caracterizadas por la judeofobia. También se indica que está financiado por Qatar y que forma parte de los Hermanos Musulmanes.

A estas informaciones, difundidas en España por el digital "e-noticias", se suma un informe que cita The Objective y que relaciona a distinguidos elementos de la flotilla con Hamás y Hezbolá. El documento está redactado por "expertos independientes", según el antedicho The Objective, que destacan las relaciones entre la flotilla y personajes como Muhammad Nadir Al-Nuri Kamaruzaman, fundador y director ejecutivo de una organización llamada Cinta Gaza Malasia. También forma parte de otro grupo llamado MyAqsa que se dedica a difundir los mensajes de los más relevantes miembros de Hamás en la franja de Gaza.

Otro de los nombres que aparecen en el informe es del Thiago Ávila, del que se señalan sus relaciones personales con elementos de Hezbolá, sus viajes al Líbano, uno de ellos para asistir al funeral de un líder terrorista en febrero de este año y sus contactos con Leila Khaled, una activista palestina conocida por su participación en el secuestro de aviones en los tiempos del Frente Popular para la Liberación de Palestina.

El documento también señala a uno de los portavoces de la flotilla, Wael Nawar, estrechamente relacionado con miembros de Hamás en Argelia.