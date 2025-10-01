La flotilla pro-Hamás se acerca a Israel, el Furor se pone a su altura y Meloni abronca a los activistas

Los barcos de la flotilla pro-Hamás –en la que de hecho la organización terrorista ha tenido un papel fundamental en su organización y financiación– aseguran que ya se encuentran en las cercanías de las aguas territoriales de Israel, en la zona en la que otras flotillas similares han sido interceptadas por la armada israelí.

De hecho, activistas de la propia flotilla aseguran en redes sociales que barcos militares se han acercado a sus posiciones y también que hay gran cantidad de drones en lo que ellos mismos denominan "zona de alto riesgo".

Al mismo tiempo, fuentes de Moncloa aseguraban la pasada madrugada que el buque de guerra Furor enviado de urgencia desde Cartagena ya ha alcanzado a los barcos de la flotilla, aunque al mismo tiempo ha advertido que "no va a cruzar la frontera marítima establecida por Israel", es decir, la zona de exclusión que el Estado Hebreo ha delimitado dentro del bloqueo naval a Gaza establecido legalmente desde hace años.

"El buque no podrá entrar en la zona de exclusión establecida por el ejército israelí ya que hacerlo pondría en riesgo la integridad física de su tripulación y de la propia flotilla", se ha asegurado desde el Gobierno español.

Meloni abronca a la flotilla

Por su parte, la primera ministra italiana Giorgia Meloni ha retirado a las dos fragatas que había mandado para proteger a la flotilla, en la que también viajan ciudadanos de su país y, de hecho, ha publicado en X dos durísimos mensajes en los que critica con dureza a los activistas.

En el primero asegura que con el plan de paz de Trump "finalmente ha surgido la esperanza de un acuerdo que ponga fin a la guerra y al sufrimiento de la población civil palestina y estabilice la región", pero que ese plan depende de "un equilibrio frágil, que muchos desearían ver roto".

Con il piano de paz para el Medio Oriente propuesto por el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se è finalmente abierta una speranza di accordo para poner fin a la guerra y al sufrimiento de la población civil palestina y estabilizar la región. Un equilibrio fragil,… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 30, 2025

Y en este contexto asegura que teme "que el intento de la Flotilla de romper el bloqueo naval israelí pueda servir de pretexto" para romper ese equilibrio, por lo que pide a los activistas que se detengan y acepten "alguna de las diversas propuestas presentadas para la entrega segura de la ayuda".

En el segundo mensaje, publicado también en X un par de horas después, la premier italiana dice que ha leído "con asombro" las críticas de los miembros de la flotilla y les responde con dureza: "La verdad es simple: la ayuda puede entregarse de forma segura a través de los canales ya establecidos. Persistir en imponer un bloqueo naval significa convertirse, consciente o inconscientemente, en instrumento de quienes quieren socavar cualquier posibilidad de un alto el fuego".

Leggo con stupore le palabras della Flotilla que mi accusa di considerare "un peligro" civili desarmados y naves cargadas de ayuda. La verità è semplice: quegli aiuti pueden ser entregados sin riesgos a través de los canales seguros ya predispuestos. Insistir en querer forzar un… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 30, 2025

Finalmente, la italiana les dice a los activistas pro-Hamás que se ahorren los "sermones morales sobre la paz si su objetivo es la escalada" y les pide que "no exploten a la población civil de Gaza si realmente no les importa su destino".