Meloni explica la verdad de la flotilla, mientras Sánchez presume de que "no hemos podido dormir mucho"

Pedro Sánchez se ha detenido ante los periodistas a la entrada del encuentro de la Comunidad Política Europea y ha presumido de los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social y, sobre todo, de lo mucho que se ha preocupado por la flotilla pro-Hamás que durante la noche ha sido detenida por el ejército israelí.

El presidente, que unas horas antes de la intervención había dado orden al buque de la Armada desplegado en la zona –el BAM Furor– de no intervenir en nada de lo que pudiese ocurrir, ha dicho que "no hemos podido dormir mucho" porque han "estado pendientes lógicamente de lo que le ocurría a la flotilla".

Además, ha hecho otra afirmación llamativa: "Hemos estado en contacto permanente con ellos", algo que se antoja complicado y resulta sorprendente después de que el periodista de El País que viajaba en uno de los barcos contase a sus compañeros de travesía "han tirado ya al mar sus teléfonos móviles ante la inminente llegada de los buques israelíes". ¿Cómo mantenía el Gobierno ese contacto si ese era el protocolo que parecen haber seguido los miembros de la flotilla?

Pedro Sánchez tampoco ha ahorrado referencias a Israel: "Hemos trasladado al gobierno israelí que es necesario que protejan los derechos no solamente de nuestros compatriotas sino de todos los integrantes de la flotilla" y ha prometido a los españoles retenidos por Israel que "vamos a garantizarles la protección diplomática y la protección de los derechos que puedan ser menoscabados por el gobierno israelí", ha dicho, insistiendo en que "la flotilla no representa ningún peligro para el gobierno de Israel y, por tanto, esperemos que no represente ninguna amenaza tampoco para la flotilla la acción del gobierno".

Según ha explicado Sánchez, "lo que está haciendo esta flotilla es suplantar algo que está impidiendo Israel en Gaza, que es que Naciones Unidas, en particular la agencia que opera en Gaza desde hace muchos años que es la UNRWA pueda desplegar toda la acción humanitaria, toda la solidaridad humanitaria que todos los estados miembros y todas las sociedades del mundo están manifestando con la tragedia que está ocurriendo en Gaza". Un argumento bastante peregrino cuando se confronta con el hecho de que se ha ofrecido reiteradamente a los miembros de la flotilla un canal legal para poder entregar la ayuda, pero se han negado a hacerlo.

Meloni lo tiene muy claro

Las declaraciones de Sánchez contrastan con lo que ha dicho Giorgia Meloni sobre la cuestión, pues la primera ministra italiana se ha mostrado muy crítica con la flotilla, sus objetivos y su resultado: "A pesar de esto sigo creyendo que todo esto no beneficia al pueblo palestino. Por otro lado, entiendo que traerá muchas dificultades al pueblo italiano", ha dicho en declaraciones que recoge EFE.

Para Meloni, el asunto de la flotilla y otras iniciativas similares "poco tienen que ver con la cuestión palestina y mucho con los asuntos italianos" –algo que sin duda se podría aplicar también al impacto de la cuestión en España– y ha citado como ejemplo de ello la huelga que han convocado varias centrales sindicales italianas para este viernes: "Una huelga en viernes para un fin de semana largo y la revolución no van muy de acuerdo", ironizó la italiana.