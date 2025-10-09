Trump anuncia el acuerdo Israel-Hamás: repliegue de tropas y liberación de rehenes y de miles de presos

Siguiendo el plan trazado para la Franja de Gaza por el presidente de los EEUU, Donald Trump, Israel y Hamás llegaron este miércoles a un acuerdo en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij con la mediación de Egipto, Qatar, Estados Unidos y Turquía sobre la primera fase del mismo, que incluye la liberación de rehenes y el repliegue de tropas israelíes en la Franja. Se prevé que el acuerdo sea firmado este jueves.

Así lo anunció el mandatario estadounidense, que planea viajar a la región este domingo para escenificar su éxito diplomático, en un mensaje en la red Truth Social. "Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primeros pasos hacia una paz sólida, duradera y eterna", dijo Trump, quien agregó que "TODOS los rehenes serán liberados muy pronto".

¡Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, para Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos!", sentenció Trump, quien concluyó agradeciendo a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía por su trabajo en las negociaciones celebradas en El Cairo para hacer realidad "un evento histórico y sin precedentes. ¡BENDITOS SEAN LOS PACIFICADORES!

El anuncio se produjo horas después de que Trump declarara, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, que planeaba visitar Oriente Medio este domingo si las negociaciones entre Israel y Hamás avanzaban satisfactoriamente.

En su mensaje, Trump mencionó dos de los principales temas en los que los negociadores han estado trabajando esta semana en Sharm el Sheij en Egipto: la liberación de rehenes y la retirada israelí de ciertas zonas de Gaza.

Liberación de los rehenes

La primera fase de este acuerdo de paz para Gaza contempla el cese de la ofensiva israelí y la liberación en un plazo de 72 horas de todos los rehenes cautivos en las mazmorras de la Franja por la organización asesina de Hamás —tanto los vivos como los muertos— a cambio de miles de presos palestinos. Como siempre, el valor que Israel da a la vida de los suyos se ve en la asimetría del intercambio.

Hamás ha exigido la liberación de presos condenados por los atentados más graves y de detenidos de los Nukhba —fuerzas de élite de Hamás—, que participaron en los ataques en los kibutzim y del festival de música. También piden la recuperación de los cadáveres de su líder en Gaza, Yaha Sinwar, y su hermano, Mohamed Sinwar, muertos en la ofensiva israelí en respuesta a la masacre que perpetraron hace dos años.

En una entrevista posterior al anuncio del acuerdo en la cadena Fox News, Trump dio más detalles sobre la liberación de los rehenes en manos de Hamás desde la masacre del 7 de octubre de 2023, sufriendo más de dos años de torturas y privaciones... los que están vivos —se calcula unos 20 de los 48 que siguen en manos de los terroristas—. El presidente estadounidense señaló que confía que los rehenes que aún siguen con vida sean liberados el próximo lunes. Informaciones posteriores de fuentes israelíes, citadas por la agencia Reuters, aseguraron que los rehenes vivos serán liberados entre el domingo y el lunes, aunque podrían empezar incluso el sábado. La devolución de los cuerpos de los rehenes ya muertos se retrasará aún unos días, pues se encuentran bajo los escombros de los edificios derruidos de Gaza.

Los hospitales israelíes han iniciado ya los preparativos de urgencia para recibir a los rehenes, según informa el diario israelí The Jerusalem Post, siguiendo los protocolos que elaboraron entre el Ministerio de Sanidad, el ejército y el Shin Bet, el servicio de contrainteligencia interior. Siguiendo este plan, los rehenes liberados que sigan con vida serán distribuidos entre diferentes hospitales en función de su estado de salud y edad.

Futuro Estado palestino y la bendición de Irán

El acuerdo propone el desarme de Hamás, la retirada gradual de Israel del enclave y la formación de un Gobierno de transición en Gaza, con miras a futuras negociaciones para la creación de un Estado palestino, un punto que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha descartado.

"El mundo está unido para lograr este acuerdo", subrayó, y añadió que incluso Irán, que mantiene vínculos con Hamás, "bendijo" su iniciativa, y "serán parte de la paz".

Los puntos más importantes del acuerdo

El plan consta de 21 puntos que tienen como objetivo llegar a establecer que Gaza sea "una zona desradicalizada y sin terrorismo" y que "no suponga un riesgo para sus vecinos", no sólo Israel, sino también Egipto.

Entre esos puntos están el final inmediato de las hostilidades, la retirada gradual de Israel de la Franja y la entrega de todos los rehenes "vivos y muertos", a cambio de terroristas condenados a cadena perpetua por parte de Israel, además de 1.700 detenidos por su participación en la masacre del 7 de octubre. Además, se concederá la amnistía y podrán salir de la Franja hacia terceros países aquellos terroristas de Hamás que devuelvan sus armas y acepten la coexistencia pacífica con Israel.

Otro punto que establece el plan es que la Franja será gobernada por un grupo de "tecnócratas apolíticos" palestinos que gestionará el día a día bajo la supervisión de una "mesa de la paz" que presidirá el propio Trump y en el que habrá "otros miembros y jefes de Estado" que se anunciarán más adelante y que incluyen al que fuera primer ministro británico Tony Blair. Esta mesa de la paz implementará un plan para reconstruir Gaza que será confeccionado por "un panel de expertos" y que, ya de entrada, incluirá una "zona económica especial" con "aranceles y tasas de acceso" que deben ser negociadas por los países implicados. Un espacio en el que ni Hamás ni "otras facciones" jugarán ningún papel, directo ni indirecto, y además "deberá destruirse toda la infraestructura terrorista, desde los túneles a los almacenes de armas".

El futuro de la Franja, continúa el acuerdo, estará garantizado por una Fuerza de Estabilización Internacional que "se desplegará de forma inmediata" coordinándose con la retirada del ejército israelí, al tiempo que Israel se compromete a no ocupar ni anexionarse Gaza, pero mantendrá "un perímetro de seguridad que se mantendrá hasta que Gaza esté plenamente asegurada frente a cualquier amenaza terrorista".

La posibilidad de la creación de un Estado palestino se incluye al final del acuerdo sólo como una posibilidad en el futuro, siempre que se den las condiciones para ello.