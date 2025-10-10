El Ejército israelí se prepara para el regreso de los rehenes de Hamás, "los vivos y los muertos"

Tras el acuerdo para la paz en Oriente Medio y la entrada en vigor de la primera fase, el Ejército israelí ha emprendido su repliegue como parte de sus compromisos, que incluyen también la liberación de cientos de terroristas, y ha anunciado que se prepara para recibir a los 48 secuestrados por Hamás.

"Nos estamos preparando para recibir a los rehenes con sensibilidad, responsabilidad y gran anticipación. Seguimos acompañando a las familias de los secuestrados y manteniéndonos en estrecho contacto con ellas", ha señalado el portavoz Effie Defrin durante una rueda de prensa.

Según el portavoz, tras la retirada de las tropas israelíes de áreas urbanas de Gaza hacia la denominada línea amarilla, comienzan las 72 horas en las que el grupo terrorista Hamás deberá liberar a los 48 rehenes que continúan presos en la Franja.

"Nuestros hermanos y hermanas, los vivos y los muertos", dijo sobre los últimos cautivos por Hamás, que regresarán a Israel dos años después de su secuestro el 7 de octubre de 2023.

De los secuestrados, una veintena continúa con vida, según creen las autoridades israelíes, dos años después de que fueran capturados. Entre ellos hay militares y civiles secuestrados en su propia casa o mientras participaban en el festival Supernova que fue brutalmente atacado por los terroristas. Sus edades oscilan entre los 20 y los 48 años.

Hamás ha utilizado a varios de ellos en sus vídeos con fines propagandísticos, evidenciando su deterioro físico y con signos de desnutrición. Estos son los rehenes que podrían ser liberados en las próximas horas:

- Nimrod Cohen (20 años): capturado desde un tanque cerca de la frontera con Gaza.

- Rom Braslavski (21): secuestrado mientras trabajaba como guardia de seguridad en el festival de música Supernova durante una pausa en su servicio militar. En agosto, Hamás difundió un vídeo en el que se le veía extremadamente delgado y pálido, con algunas heridas en la piel, viendo imágenes de niños desnutridos en una televisión.

- Matan Angrest (22): prestaba servicio como soldado el 7 de octubre de 2023, día del ataque de Hamás sobre Israel, y fue capturado desde su tanque en llamas en el kibutz Nahal Oz. Algunos rehenes liberados afirmaron que sufrió heridas graves como consecuencia de estar encadenado y de haber sido golpeado.

- Bar Kupershtein (23): trabajaba en el festival Supernova, donde fue capturado.

-Evyatar David y Guy Gilboa-Dalal (24): estos dos mejores amigos fueron secuestrados en el festival Supernova. David ha aparecido en vídeos de Hamás, en uno de ellos forzado a cavar su propia tumba.

-Yosef-Haim Ohana (24): secuestrado en el festival tras ayudar a esconderse a otros asistentes.

- Alon Ohel (24): tras escapar del festival, buscó refugio junto a la carretera pero fueron atacados con granadas. Él sobrevivió y fue secuestrado; 16 personas fueron asesinadas allí.

- Eitan Mor (25): tomado como rehén mientras trabajaba como guardia de seguridad en el festival Nova.

- Matan Zangauker (25): raptado en su casa junto a su pareja -liberada en noviembre de 2023- en su casa de Nir Oz.

- Los gemelos Gali y Ziv Berman (27): secuestrados en su casa del kibutz Kfar Aza; según las autoridades, están siendo retenidos por separado.

- Segev Kalfon (27): tomado como rehén en el festival.

- Los hermanos Ariel (28) y David Cunio (35): el primero fue capturado junto a su novia en el kibutz Nir Oz y el segundo en su casa junto a su esposa, sus hijas gemelas, su cuñada y las hijas de esta.

- Avinatan Or (32): novio de Noa Argamani, que logró ser rescatada en junio de 2024.

- Elkana Bohbot (36): secuestrado en el festival de música Supernova y filmado mientras era golpeado antes de ser llevado a Gaza.

- Maxim Herkin (37): capturado en el Supernova. Había regresado de visitar su Ucrania natal una semana antes del 7 de octubre. Nació en la región del Donbás y tiene una hija que vive en Rusia.

- Eitan Horn (38): secuestrado mientras visitaba a su hermano mayor.

- Omri Miran (48): el mayor de los rehenes que se cree que siguen vivos. Capturado en su coche, frente a su esposa e hijos.