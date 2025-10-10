El gobierno israelí acepta formalmente el acuerdo de paz de Trump: "Sabemos que es por el bien de Israel"

Benjamin Netanyahu y su gabinete han aprobado los primeros pasos del acuerdo de paz patrocinado por Estados Unidos y que también habría aceptado Hamás. "El Gobierno ha aprobado ahora el esquema para la liberación de todos los rehenes, tanto vivos como muertos", ha comunicado la oficina del primer ministro.

Netanyahu ha definido el acuerdo y la liberación de los rehenes como "un acontecimiento trascendental" que ha sido "uno de los principales objetivos bélicos" por el que Israel "ha estado luchando durante los dos años". El mandatario israelí ha recordado la importancia para su país de "recuperar a los rehenes, a todos los rehenes, tanto a los vivos como a los muertos" y ha dicho que "estamos a punto de lograrlo".

"Sabemos que es por el bien de Israel y Estados Unidos, por el bien de las personas decentes de todo el mundo. Y por el bien de estas familias que finalmente podrán estar con sus seres queridos", ha dicho Netanyahu, que también ha agradecido a los dos representantes estadounidenses en las negociaciones, el enviado a Israel, Steve Witkoff, y al asesor y yerno de Trump, Jared Kushner, sus esfuerzos que han hecho posible llegar al acuerdo. "Eso, y el valor de nuestros soldados que entraron en Gaza, ejercieron una presión militar y diplomática combinada que aisló a Hamás", ha recordado Netanyahu.

Según recogen las agencias, la reunión del gabinete se ha prolongado durante horas por las discrepancias del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, que se negaba a la liberación de presos palestinos, tal y como él mismo ha confirmado a través de redes sociales en las que ha dicho que liberar a "miles de terroristas" tal y como exige el acuerdo – 250 de ellos con condenas a cadena perpetua y otros 1.700 detenidos – es "un precio insoportable a pagar".