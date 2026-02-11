La impactante medida contra los accidentes: instalan coches siniestrados en colisiones reales junto a señales de tráfico

En un esfuerzo por reducir las alarmantes cifras de siniestralidad vial, diversos ayuntamientos y departamentos de policía en Turquía han recurrido a una táctica visual, instalar vehículos reales destruidos en accidentes junto a las señales de circulación.

La campaña, que se ha vuelto viral en las últimas semanas, no es nueva, fue muy común en las décadas de los 80 y 90 en el país otomano, y su regreso marca una tendencia de "regreso a lo básico" ante la ineficacia de las multas digitales en zonas rurales de alta velocidad. La "táctica" ha cobrado fuerza en provincias como Erzurum y Samsun, donde las autoridades buscan generar un "choque psicológico" en los conductores que ignoran las advertencias convencionales.

Un golpe a 2 metros de altura

Los vehículos, que quedaron reducidos a chatarra tras colisiones reales, son elevados sobre plataformas metálicas a unos dos metros de altura. Justo debajo, señales de advertencia indican prohibiciones críticas como el uso del teléfono móvil, la conducción bajo los efectos del alcohol o el exceso de velocidad.

Estos autos se han ubicado en puntos estratégicos de la autopista E-80 y la ruta Kars-Erzincan, tramos conocidos por su alta peligrosidad, indica el Departamento de Inspección de Tráfico de la Policía de Erzurum. "El objetivo es que el conductor no vea solo un número, sino la consecuencia física de un error al volante", señalan fuentes locales.

El misterio de los "82 km/h"

Una de las imágenes más compartidas muestra un coche destrozado sobre una señal que indica un límite de 82 km/h. Aunque la cifra parece aleatoria, tiene una explicación técnica.

En muchas vías turcas, el límite es de 70 u 80 km/h. Sin embargo, la ley permite un margen de tolerancia del 10% antes de emitir una multa. El número 82 representa el límite máximo absoluto al que un conductor puede circular sin ser sancionado, convirtiéndose en una cifra grabada en la mente de los automovilistas locales.

El debate de la eficacia de "el golpe"

Mientras que muchos ciudadanos aplauden la medida por su honestidad brutal, expertos en seguridad vial mantienen opiniones divididas. Algunos argumentan que la visión de un coche destrozado puede causar una distracción momentánea peligrosa, mientras que otros sostienen que es la única forma de romper la "burbuja de seguridad" en la que creen viajar muchos conductores.

Esta táctica se suma a otras estrategias singulares de Turquía, como la colocación de patrullas de policía de cartón que, desde lejos, obligan a los conductores a reducir la velocidad de manera preventiva.