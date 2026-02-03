Por qué debe dar un golpe en el capó antes de arrancar el vehículo y conducir

Con la llegada del frío, muchos animales, especialmente gatos callejeros, buscan lugares cálidos donde refugiarse, y en ocasiones, ese refugio puede ser el motor, las ruedas o el chasis de los vehículos estacionados. Ante esta situación, la Policía Nacional ha recordado a los conductores la importancia de revisar el coche antes de arrancarlo, un gesto que, aunque sencillo, puede salvar vidas.

Los agentes explican que unos segundos son suficientes para comprobar que no haya animales escondidos en el vehículo. Tocar el capó o dar un golpe ligero para que suene es suficiente para que los animales se alejen sin correr peligro. Arrancar el motor sin esta comprobación puede causar accidentes fatales para los pequeños ocupantes inadvertidos del coche.

🚘❄️🐱Antes de arrancar, comprueba tu coche Con el frío, los animales buscan refugio Unos segundos pueden salvar vidas We💙Animals pic.twitter.com/CbbifYfEBy — Policía Nacional (@policia) January 29, 2026

La Policía subraya que este pequeño gesto marca la diferencia, y recuerda a los ciudadanos que cada vida cuenta. Con la campaña #WeLoveAnimals, los agentes buscan concienciar sobre la responsabilidad de proteger a los animales durante los meses de invierno, evitando accidentes que podrían ser fácilmente prevenibles con una revisión rápida antes de conducir.