La Policía Nacional alerta sobre una estafa basada en la solicitud de compartir pantalla del móvil

La Policía Nacional advierte a la ciudadanía sobre una nueva modalidad de estafa en la que los delincuentes se hacen pasar por entidades bancarias o comercios online para obtener acceso a las cuentas de las víctimas mediante la solicitud de compartir la pantalla del teléfono móvil, habitualmente a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

Los estafadores contactan con la víctima asegurando que existe un supuesto fallo de seguridad o un problema urgente con su cuenta y afirman que su objetivo es ayudar a proteger el dinero. Sin embargo, se trata de un engaño cuidadosamente diseñado para generar confianza y urgencia. En el momento en que la víctima accede a compartir la pantalla e introduce sus credenciales de acceso a la banca online, los delincuentes pueden ver en tiempo real todo lo que se teclea, obteniendo así las claves necesarias para acceder a la cuenta bancaria.

De esta forma, los estafadores consiguen vía libre para vaciar la cuenta, realizar transferencias o efectuar cargos sin el consentimiento del titular, provocando importantes pérdidas económicas en cuestión de minutos.

La Policía Nacional recuerda que ningún banco ni comercio online solicita compartir pantalla, contraseñas o códigos de seguridad. Ante este tipo de llamadas o mensajes, se recomienda desconfiar, interrumpir inmediatamente la comunicación y verificar la información contactando directamente con la entidad a través de canales y teléfonos oficiales.

En caso de haber sido víctima de esta estafa, es fundamental denunciar los hechos lo antes posible, además de contactar con la entidad bancaria para bloquear accesos y minimizar daños.

La prevención y la desconfianza ante solicitudes inusuales siguen siendo las principales herramientas para evitar este tipo de fraudes digitales.