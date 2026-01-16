Menú
Qué hacer si le insultan en redes: los tres consejos clave de la Policía Nacional

Las autoridades recuerdan que los mensajes ofensivos en internet pueden tener consecuencias legales.

Una chica mirando el móvil. | Freepik

La Policía Nacional ha lanzado un mensaje de concienciación sobre el uso responsable de las redes sociales, recordando que el anonimato o la distancia que ofrece una pantalla no justifican los insultos ni los mensajes de odio en internet.

A través de un tuit, el cuerpo policial advierte del aumento de comportamientos irrespetuosos en entornos digitales y ofrece recomendaciones claras para hacerles frente sin agravar la situación.

Entre los consejos difundidos, la Policía Nacional recomienda no responder a las provocaciones, ya que hacerlo puede intensificar el conflicto y dar mayor visibilidad a los mensajes ofensivos. También aconseja bloquear a los usuarios que difunden odio y reportar aquellas conductas que traspasen la línea legal, especialmente cuando se trata de amenazas, acoso o discursos discriminatorios.

Desde la Policía recuerdan que las redes sociales no están al margen de la ley y que determinados mensajes pueden constituir delitos. Por ello, insisten en la importancia de utilizar las herramientas que ofrecen las plataformas digitales y de denunciar los hechos cuando sea necesario.

Con este mensaje, la Policía Nacional busca promover una convivencia digital basada en el respeto, recordando que detrás de cada pantalla hay personas reales y que el uso responsable de las redes es clave para prevenir conflictos y delitos.

