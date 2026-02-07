La falsa multa de la DGT que busca vaciar tu cuenta: así es la estafa que vuelve a circular

Mensajes que hablan de multas impagadas, recargos urgentes y amenazas de retirada de puntos están volviendo a circular como parte de una estafa que suplanta a la Dirección General de Tráfico (DGT). El objetivo es claro, generar miedo y prisa para que la víctima haga clic en un enlace fraudulento y facilite sus datos bancarios.

En uno de los ejemplos difundidos, los estafadores aseguran que una sanción inicial ha aumentado de importe y advierten de nuevas penalizaciones si no se realiza el pago en un plazo muy corto. El mensaje incluye enlaces para "acceder al expediente" o pagar la supuesta multa, imitando el lenguaje y la imagen de comunicaciones oficiales.

La Policía Nacional ha alertado de esta estafa a través de sus redes sociales con un mensaje irónico, invitando a mantener la calma y a desconfiar de este tipo de avisos. Recuerdan que este tipo de comunicaciones no se realizan por SMS ni incluyen enlaces directos para pagar sanciones, y advierten de que detrás de estos mensajes solo hay un intento de robar dinero y datos personales.

⚠️¡Calma! Tú conduces muy bien y no te han puesto ninguna multa, ¿no? 🤔 🚫No hagas clic en enlaces sospechosos Quieren tu dinero 💸 y tus datos 💳#NoPiques pic.twitter.com/OTSykoishr — Policía Nacional (@policia) February 1, 2026

Ante cualquier duda, la recomendación es no pinchar en enlaces sospechosos, no facilitar información personal o bancaria y comprobar siempre las notificaciones a través de los canales oficiales. En caso de haber caído en la trampa, es fundamental contactar de inmediato con el banco y denunciar los hechos para evitar mayores perjuicios.