Los falsos mitos del DNI en el móvil que desmiente la Policía: ni sustituye al físico ni sirve para firmar

El Documento Nacional de Identidad (DNI) es la principal acreditación oficial de identidad en España y permite realizar múltiples gestiones administrativas, desde votar hasta realizar trámites bancarios o identificar a una persona ante autoridades. Con la digitalización de los servicios y la incorporación de nuevas tecnologías, se ha desarrollado el DNI en el móvil, una versión digital que pretende complementar al documento físico, ofreciendo mayor comodidad y ciertas funcionalidades adicionales sin reemplazar el uso tradicional del papel o plástico. Sin embargo, esta innovación ha generado dudas y rumores sobre sus capacidades y obligaciones, lo que ha llevado a la Policía Nacional a aclarar la información disponible.

Uno de los principales falsos mitos es que el DNI digital sustituye al DNI físico o que es obligatorio descargarlo. Los agentes insisten en que esto no es cierto: el DNI digital es un complemento que ofrece funcionalidades adicionales, pero el documento físico sigue siendo válido y necesario para la mayoría de gestiones administrativas y legales.

Otro error frecuente es pensar que los datos del DNI se quedan almacenados en el dispositivo móvil. Según la Policía Nacional, esto también es falso, la información solo se muestra durante un tiempo limitado y requiere siempre una conexión online. Por tanto, incluso si se pierde o se roba el teléfono, nadie podrá acceder a los datos sin conocer la contraseña, la huella digital o el reconocimiento facial del propietario, lo que protege la privacidad frente a usos indebidos.

Además, algunas personas creen que con el DNI en el móvil se pueden realizar trámites administrativos online o firmar documentos de manera digital de forma remota. La Policía Nacional aclara que, por el momento, esto no es posible, por lo que el documento físico sigue siendo imprescindible para identificar a una persona en gestiones oficiales.

Por otro lado, existen varios aspectos verdaderos sobre el DNI digital que lo hacen útil y seguro. Entre ellos, que los usuarios pueden elegir qué datos mostrar a terceros. Por ejemplo, es posible demostrar únicamente que se es mayor de edad para acceder a determinados locales o servicios, sin tener que revelar información adicional como nombre completo, dirección o fecha de nacimiento. Esta funcionalidad permite proteger la privacidad de manera efectiva.

La Policía Nacional también destaca que la información del DNI digital no queda almacenada de forma permanente en el móvil y que siempre se necesita conexión a internet para mostrar los datos. Esto asegura que la información se mantenga segura y que su uso dependa de la autenticación del usuario mediante contraseña, huella o reconocimiento facial.

Con estas aclaraciones, la Policía Nacional busca informar a los ciudadanos sobre el uso correcto y seguro del DNI digital, disipar rumores y fomentar la confianza en esta herramienta complementaria. Conocer la realidad del DNI en el móvil permite a los usuarios aprovechar sus ventajas sin caer en errores ni asumir riesgos innecesarios con sus datos personales.