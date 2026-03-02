Menú
Oriente Medio

Iraníes de todo el mundo celebran la caída del régimen con el baile de Trump

La comunidad iraní, que se ha echado a la calle tras la muerte del dictador Jamenei, muestra así su agradecimiento al mandatario estadounidense.

Iraníes en Lisboa celebran el fin de la dictadura frente a su embajada. | EFE

"Soy iraní y este es el mejor día de mi vida. El dictador, el asesino, Ali Khamenei está muerto". Ese es el mensaje que Sana Ebrahimi, una estudiante de doctorado iraní afincada en Estados Unidos, publicó el pasado 28 de febrero en su perfil de X al conocer que el líder supremo de Irán había sido eliminado en la operación conjunta de Israel y Estados Unidos.

El post iba acompañado de un video con el que la joven quería compartir su alegría. Aparecía cantando y bailando con su pareja, emulando a Donald Trump. De fondo: la icónica canción de Village People —en la actualidad asociada al presidente estadounidense— "Y.M.C.A.".

Sana no ha sido la única. La comunidad iraní en Nueva York salía este domingo a "festejar los recientes avances militares contra el régimen de Teherán" y también lo hacía homenajeando a Trump con su mítico paso de baile.

"Make Iran Great Again", es lo que decía la enorme pancarta que encabezaba la marcha que recorrió la Gran Manzana.

Escenas similares se pudieron ver a lo largo de Wilshire Boulevard, una de las principales arterias de Los Ángeles.

Y también en Canadá.

Los iraníes bailan al estilo Trump pero también corean "U.S.A." y enarbolan con sus brazos las banderas de Estados Unidos e Israel junto a la de su país. "Trump salvó al mundo", señala un joven desde Argentina.

Las protagonistas de estos videos son sobre todo mujeres, las más hostigadas por el régimen de Jamenei. También en las imágenes que llegan desde Chile.

Festejos que también hemos podido ver en Europa. Ali Gharaeini compartía un "Trump dance challenge" desde Italia.

Uno de los post más viralizados es de 'la chica del cigarrillo'. Una mujer iraní cuya imagen quemando una foto de Jamenei dio la vuelta al mundo hace unas semanas.

Los videos de iraníes celebrando la llegada de un nuevo tiempo de libertad para su pueblo se multiplican con el paso de las horas. Las imitaciones de Trump se alternan con cantos y bailes regionales.

Desde Europa a Australia, por la "libertad" y la "justicia".

Y por supuesto en Teherán, la capital iraní.

Junto a la foto de Trump, muchos iraníes portan la de Reza Pahlavi, el príncipe heredero iraní. Se trata del hijo del sha depuesto en 1979 por la Revolución Islámica y ya se ha postulado para encabezar el proceso transición que precederá a la restitución de la democracia.

