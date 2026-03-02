Iraníes de todo el mundo celebran la caída del régimen con el baile de Trump

"Soy iraní y este es el mejor día de mi vida. El dictador, el asesino, Ali Khamenei está muerto". Ese es el mensaje que Sana Ebrahimi, una estudiante de doctorado iraní afincada en Estados Unidos, publicó el pasado 28 de febrero en su perfil de X al conocer que el líder supremo de Irán había sido eliminado en la operación conjunta de Israel y Estados Unidos.
El post iba acompañado de un video con el que la joven quería compartir su alegría. Aparecía cantando y bailando con su pareja, emulando a Donald Trump. De fondo: la icónica canción de Village People —en la actualidad asociada al presidente estadounidense— "Y.M.C.A.".
I am an Iranian and this is the best day of my life.🇮🇷— ثنا ابراهیمی | Sana Ebrahimi (@__Injaneb96) February 28, 2026
The dictator, the killer, Ali Khamenei is dead. pic.twitter.com/FY3KarYRIb
Sana no ha sido la única. La comunidad iraní en Nueva York salía este domingo a "festejar los recientes avances militares contra el régimen de Teherán" y también lo hacía homenajeando a Trump con su mítico paso de baile.
IRANIES EN NUEVA YORK CELEBRAN CON EL BAILE DE TRUMP.
La comunidad iraní en Nueva York salió a las calles para festejar los recientes avances militares contra el régimen de Teherán. Los manifestantes fueron vistos bailando al ritmo de YMCA, adoptando gestos asociados al… pic.twitter.com/iBf9x6rMb6— John P. Acquaviva (@JPAFS) March 1, 2026
"Make Iran Great Again", es lo que decía la enorme pancarta que encabezaba la marcha que recorrió la Gran Manzana.
"Thank you, Trump!"
NYC (March 1) — Iranian-Americans hold a rally celebrating the airstrikes on the Iranian regime and the death of its supreme leader. Video by @NJEGmedia: pic.twitter.com/fMKt2vkhXZ— Andy Ngo (@MrAndyNgo) March 1, 2026
Escenas similares se pudieron ver a lo largo de Wilshire Boulevard, una de las principales arterias de Los Ángeles.
Playing @realDonaldTrump signature YMCA song dancing, singing and crying in the streets on & near the famed Wilshire Boulevard in Los Angeles. pic.twitter.com/uu9kqThb4k— Matt Finn (@MattFinnFNC) March 1, 2026
Y también en Canadá.
Thank you president Trump for getting Mooshali @realDonaldTrump #THANKYOU_TRUMP pic.twitter.com/g0mmX3jH2d— Paniz (@Panizachi) March 2, 2026
Los iraníes bailan al estilo Trump pero también corean "U.S.A." y enarbolan con sus brazos las banderas de Estados Unidos e Israel junto a la de su país. "Trump salvó al mundo", señala un joven desde Argentina.
🚨🇺🇸🇮🇷 | Iraníes se graban cantando "USA, USA, USA" mientras hacen el mítico baile de Trump
CAMBIO DE ÉPOCA TOTAL, TRUMP SALVÓ AL MUNDO pic.twitter.com/wYGbBqJqaX— Gian del 56% 🇦🇷🇺🇸🍊 (@Gianferreyra_) March 1, 2026
Las protagonistas de estos videos son sobre todo mujeres, las más hostigadas por el régimen de Jamenei. También en las imágenes que llegan desde Chile.
Mujeres iraníes celebran evocando al presidente Donald Trump 🇺🇸🇮🇷 pic.twitter.com/Oa9FirJMkz— APRA ARAUCANíA 👍🏽🇨🇱 (@aprachile) March 1, 2026
Festejos que también hemos podido ver en Europa. Ali Gharaeini compartía un "Trump dance challenge" desde Italia.
Our Trump dance challenge#ThankYouTrump#ThankYouNetanyahu #KingRezaPahlavi pic.twitter.com/vqpeSPjAHp— ali gharaeini (@aligharaeini) March 1, 2026
Uno de los post más viralizados es de 'la chica del cigarrillo'. Una mujer iraní cuya imagen quemando una foto de Jamenei dio la vuelta al mundo hace unas semanas.
گفتم سر قبرتون میرقصیم نگفتم؟#KingRezaPahlavi pic.twitter.com/XkI3m7oYN3— Morticia Addams 🇮🇷 (@melianouss) February 28, 2026
Los videos de iraníes celebrando la llegada de un nuevo tiempo de libertad para su pueblo se multiplican con el paso de las horas. Las imitaciones de Trump se alternan con cantos y bailes regionales.
Kurdish dance. The Lion and Sun flag. Photos of Reza Shah Pahlavi.
A completely united nation. 🇮🇷
The greatest lie the dictators told the West was the myth of separatism.— Apranik 🇮🇷🇮🇱 (@patriot_apranik) March 1, 2026
Iranians of all backgrounds are celebrating together.
We are one nation, one blood, and completely… pic.twitter.com/zkgyDvueRg
Desde Europa a Australia, por la "libertad" y la "justicia".
What happened on the streets of Berlin yesterday is almost impossible to put into words. Thousands of Iranians gathered, celebrating, hoping, daring to believe that the beginning of the end of the mullahs’ regime may have arrived. The energy in the streets was unlike anything I… pic.twitter.com/CiDusM6Zwl— Sarah Maria Sander (@SarahMSander) March 1, 2026
Desde Sídney hacia todos los rincones del mundo, nos unimos en la danza por la libertad, por la justicia, y por el fin de décadas de tiranía.#Iran pic.twitter.com/jg82SczpwX— Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) March 1, 2026
Y por supuesto en Teherán, la capital iraní.
فرحة الإيرانيات في شوارع طهران برحيل خامنئي وقرب انهيار النظام المستبد المعمم!!… pic.twitter.com/SzWuplJbWw— Dawood Albasri (@AlbasriDawoood) March 1, 2026
Junto a la foto de Trump, muchos iraníes portan la de Reza Pahlavi, el príncipe heredero iraní. Se trata del hijo del sha depuesto en 1979 por la Revolución Islámica y ya se ha postulado para encabezar el proceso transición que precederá a la restitución de la democracia.