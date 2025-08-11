Telefónica apunta a máximos del año en Bolsa y dobla la subida del sector

Telefónica arranca la semana con una cotización bursátil por encima de los 4,68 euros, lo que le otorga un ascenso superior al 18% en lo que va de año, desde los 3,94 euros con los que finalizó el 31 de diciembre del año pasado, según los datos de BME.

Esta subida ha permitido a la teleco acercarse a los máximos del año, que también es el nivel más alto visto desde 2022, así como batir ampliamente el comportamiento del sector. Según los datos de Stoxx, el STOXX Europe 600 Telecommunications se anota una revalorización del 7,7% en el mismo periodo.

Además, Telefónica ha logrado espantar a los bajistas de su capital. Según los datos de la CNMV, que solo recoge aquellas posiciones cortas superiores al 0,5%, solo BlackRock mantiene su apuesta bajista contra la compañía, con un 0,69%.

Desde la llegada de Marc Murtra, Telefónica ha decidido centrarse en sus mercados clave y ha acelerado la reordenación de sus activos en Latinoamérica. Un nuevo rumbo estratégico que el mercado ha valorado positivamente al aportar mayor solidez al Grupo, al tiempo que anticipa la capacidad de Telefónica para protagonizar más operaciones para favorecer la consolidación en España y en Europa.

En todo caso, el mercado está pendiente del nuevo plan estratégico de la compañía, que se espera para finales de año. Desde Bankinter señalaban en su último informe tras la presentación de resultados que "la atención se centra en la próxima revisión estratégica".

Por el lado positivo, desde el banco destacan "la vuelta al crecimiento estructural positivo, impulsado por Brasil y Telefónica Tech". "Las fuertes inversiones previstas en Europa en ciberseguridad y defensa abren posibilidades a Telefónica Tech en un mercado poco maduro y que requerirá inversiones en tecnología y comunicaciones".

Mientras, con respecto a las posibles operaciones de consolidación en el sector en Europa creen que la compañía "no acometerá ninguna operación que no tenga sentido económico y estratégico positivos".