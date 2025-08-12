CIMIC (ACS) se adjudica el proyecto de mejora de la autopista este de Melbourne

La empresa CPB Contractors, perteneciente al Grupo CIMIC, ha sido seleccionada por Major Road Projects Victoria, como parte del consorcio Synergy, para llevar a cabo el proyecto de mejora de la autopista Eastern Freeway entre las carreteras Tram y Springvale.

Diseñadas para reducir los tiempos de desplazamiento de los conductores y mejorar las conexiones en el noreste de Melbourne, las mejoras de la autopista Eastern Freeway entre las carreteras Tram y Springvale serán realizadas por CPB Contractors en colaboración con BMD Constructions y Arup.

El presidente ejecutivo del Grupo CIMIC, Juan Santamaría, afirmó: "Estas mejoras serán fundamentales para facilitar el acceso a los suburbios del este de Melbourne, conectando con North East Link y la circunvalación M80 en Greensborough, reduciendo los tiempos de viaje de los conductores hasta en 11 minutos entre Springvale Road y Hoddle Street, y mejorando las conexiones para peatones y ciclistas".

El director general de CPB Contractors, Jason Spears, afirmó: "CPB Contractors espera aprovechar la experiencia y los conocimientos de nuestro personal en el proyecto North East Link para garantizar la ejecución segura de esta fase de las mejoras de la autopista Eastern Freeway. Centrándonos en la ejecución sostenible y utilizando lo último en tecnología de construcción digital, seguiremos colaborando estrechamente con el Gobierno de Victoria y las comunidades locales para minimizar las molestias y maximizar los resultados sociales y de diseño para la población local".

El alcance de las obras del proyecto de mejora de la autopista Eastern Freeway, entre Tram Road y Springvale Road, incluye:

Mejora de la autopista con nuevos carriles y rampas mejoradas.

Revitalización de espacios abiertos, incluida la plantación de árboles en el parque lineal Koonung Creek.

Instalación de nueva tecnología de gestión del tráfico para mejorar la seguridad y la fluidez del tráfico.

Mejorar la conectividad para peatones y ciclistas, incluyendo la construcción de un nuevo paso elevado para peatones en Eram Park.

Se prevé que las obras estén terminadas en 2028.