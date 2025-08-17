La edad media del parque de turismos ya es de 14,5 años, el doble que en 2004

De acuerdo con los últimos datos publicados por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), la edad media del parque de turismos en España sigue creciendo cada año y ya se sitúa en los 14,5 años de antigüedad (datos de 2024), mientras que el año 2023 se situó en los 14,2 años.

El envejecimiento del parque de turismos en España es un hecho que cada vez se acrecienta más con el paso de los años, hasta el punto de que actualmente la edad media del parque de turismos en nuestro país tiene el doble de edad que, en el año 2002, 2003 o 2004. En el siguiente gráfico vamos a ver la evolución de la edad media del parque de turismos en España desde el 2002 hasta el 2024.

Como se puede ver, en el año 2002 la edad media del parque de turismos fue de 7,65 años, siendo la edad media en 2004 de 7,77 años, mientras que en el año 2024 esta edad ya alcanza los 14,5 años, es decir, el parque de turismos en España se ha vuelto el doble de viejo en apenas 20 años. Este hecho no es una anécdota ni una noticia sin más, sino la enésima demostración de que los españoles nos hemos vuelto más pobres que hace 20 años.

Si vemos cual es la edad media del parque de turismos en función de la CCAA en 2024, nos encontraremos con esto:

Según los datos, algunas de las comunidades autónomas más pobres de España, como Ceuta (17,7 años), Melilla (17,7 años), Extremadura (16,3 años), Castilla-La Mancha (15,8 años) y Murcia (15,3 años), tienen algunos de los parques de turismos más antiguos en promedio. Por el contrario, dos de las regiones más ricas, Madrid y Cataluña, cuentan con los parques de turismos más nuevos, con una edad media de 11,5 años en Madrid y 14,1 años en Cataluña.

Por otro lado, este informe también nos dice que el 62,8% de los turismos que circularon por España en 2024 tenían más de 10 años de antigüedad, es decir, más de 16,6 millones de turismos sobre los 26,47 millones que hay en circulación. Y de todos estos, casi la mitad (el 48,8%) superan la edad media nacional, con más de 15 años de antigüedad (12,9 millones de unidades). Esta es justamente la situación contraria a la que se vivía en 2004, cuando sólo el 34,55% de los turismos tenía más de 10 años, y sólo el 17,7% de los turismos tenía más de 15 años, según datos del Anuario Estadístico General de la DGT de 2004.

Este empobrecimiento progresivo que venimos sufriendo los españoles desde hace décadas, donde el salario medio real en 30 años apenas ha crecido un 2,76% mientras el precio de los automóviles ha crecido hasta un 89% en algunos casos (como en el caso del Volkswagen Golf), hace también que el número de vehículos electrificados sea una pequeñísima minoría en el parque de turismos de 2024, representando tan sólo el 1,6% de todo el parque.

Tal y como afirma ANFAC en su informe: "A cierre de 2024, por las carreteras y ciudades españolas circulaban un total de 31.301.881 vehículos (turismos, comerciales, industriales y autobuses), de los cuáles 494.967 eran electrificados (híbridos enchufables o eléctricos puros), lo que supone un incremento del 35% respecto al año anterior. Aun así, estos vehículos solo representan el 1,6% del parque total, 4 décimas más que en 2023."

Este envejecimiento del parque automovilístico, unido al poco número de vehículos electrificados, hace tarea muy compleja que se alcance el sueño de Pedro Sánchez de llenar las carreteras españolas de vehículos eléctricos para 2030 con hasta 5,5 millones de vehículos eléctricos. De momento faltan 5 millones de vehículos eléctricos para alcanzar las cifras que mencionó el presidente, aunque de aquí a 2030 todo es posible.

Sea como sea, lo que está claro es que los coches en España cada vez son más viejos y no es porque a los españoles les guste tener coches "vintage" o porque les hayan cogido mucho cariño a sus vehículos, sino porque no tienen más remedio que alargar todo lo posible la vida útil de sus coches ante la gran dificultad de comprarse otro debido a que cada vez somos más pobres.