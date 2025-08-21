Bolivia "pasa" de Evo Morales y busca el "capitalismo para todos"

El pasado domingo 17 de agosto se celebró la primera vuelta de las elecciones generales de Bolivia, donde el resultado más sorprendente fue el hundimiento del partido de Evo Morales, Movimiento al Socialismo (MAS), y donde la presidencia se decidirá en la segunda vuelta entre los líderes Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, y Jorge Quiroga, de Alianza Libre.

Es justamente el candidato Rodrigo Paz Pereira, quien ha obtenido el 32,2% de los votos, quien ha calificado la derrota del socialismo boliviano como el fin de "una larga noche de dos décadas". Entre las propuestas del candidato por el Partido Demócrata Cristiano nos podemos encontrar con una reducción de los impuestos y de los aranceles, así como también se pretende llevar a cabo un proceso de descentralización del poder y lo que se ha calificado como "capitalismo para todos". En este artículo te vamos a contar las principales claves.

En palabras del líder del PDC: "Lo que queremos es reconstruir la reconciliación de la patria, la producción de la patria, estabilizar y generar gobernabilidad, y generar un cambio en la economía para que sea de la gente y no del Estado".

Descentralización y bajada de impuestos

En cuanto a la cuestión de la descentralización del poder del Estado, la plataforma de Rodrigo Paz plantea la denominada "Agenda 50/50", es decir, una descentralización en el manejo de los recursos públicos, pasando del actual sistema donde el 85% del presupuesto nacional lo gestiona el Estado a dividir los fondos a partes iguales entre el nivel central y los gobiernos subnacionales, incluidas las universidades públicas.

Por otro lado, en cuanto a su plan económico este habría recibido el nombre de "Capitalismo para todos" o "Platita para todos". Esto vendría a significar una política de créditos accesibles, reducción de impuestos y eliminación de barreras arancelarias para todos aquellos bienes que Bolivia no produce. En palabras del propio Rodrigo Paz: "Vienen tiempos mejores. Bajar aranceles, bajar impuestos, harto crédito, platita para todos".

El partido de Rodrigo Paz también apuesta por la "disciplina fiscal", buscando reducir el déficit limitando el gasto corriente, priorizando la inversión productiva, mejorando la recaudación y combatiendo la evasión tributaria. En su programa electoral también hablan de reducir la burocracia, de controlar la inflación y de simplificar el sistema tributario. Como parte de su programa, se menciona el "congelamiento de las actividades de todas las empresas públicas que mantengan déficits operativos".

Reforma judicial y lucha contra la corrupción

El candidato democristiano también ha hablado de la necesidad de una reforma judicial y en luchar contra la corrupción. Durante su campaña Rodrigo Paz ha señalado que el sistema de justicia tiene un problema de tipo estructural y que sin cambios de fondo no se puede garantizar ningún tipo de gobernabilidad ni atraer inversión.

Así pues, parece que el partido de Rodrigo Paz se desmarca de lo llevado a cabo durante las últimas dos décadas por el "socialismo bolivariano", algo que también parece desear el pueblo de Bolivia al haber dejado caer al partido de Evo Morales y tras haber optado por dos alternativas que se alejan de la izquierda que lleva tantos años gobernando en el país sudamericano. Será pues el próximo 19 de octubre cuando los bolivianos tendrán que decidir quién será su próximo presidente, ya sea Rodrigo Paz o Jorge Quiroga.