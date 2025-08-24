Los muñecos Labubu van camino de convertirse en uno de los productos estrella de este año 2025 tras desatarse una auténtica "fiebre" por estos juguetes que han adquirido una gigantesca popularidad. ¿Qué es un Labubu? Los Labubu son figuras coleccionables de diseño, que fueron creadas en el año 2015 por el hongkonés Kasing Lung, y que se describen como "personajes de aspecto juguetón, pero ligeramente feroz, con cuerpos redondos y peludos, ojos grandes, orejas puntiagudas y nueve dientes afilados que forman una sonrisa traviesa".

Pues bien, estos juguetes con forma de elfo que se han vuelto tan populares han procurado un beneficio neto de 546 millones de euros (4.574 millones de yuanes) para la compañía Pop Mart en lo que va de primer semestre de 2025. Si comparamos este beneficio neto con el del primer semestre del año pasado, cuando fue de 110 millones de euros, vemos que el beneficio se ha multiplicado un 396%. Un resultado verdaderamente espectacular. En línea con esto, la compañía china ha anunciado el inminente lanzamiento de una versión mini de estos populares muñecos coleccionables, tras lo que sus acciones en la Bolsa de Hong Kong se dispararon un 12,54% al cierre de la sesión.

En cuanto a los ingresos generados por la empresa china en el primer semestre de este 2025, tenemos que se alcanzaron los 1.656 millones de euros (13.876 millones de yuanes), lo que representa un 204% más que en la primera mitad de 2024, incluyendo también un crecimiento del 667% de la serie de muñecos que incluye los Labubu.

En China es donde más se vende

Este producto triunfa por todo el mundo, aunque es en China donde más está triunfando este juguete. Así pues, en el gigante asiático se han generado 989 millones de euros en ingresos de los 1.656 millones de euros del total (un 59% del total), al mismo tiempo que las ventas de este producto han crecido un 135%. Por otro lado, Labubu ha crecido un 258% en Asia Pacífico con 340 millones de euros en ingresos. En América la facturación se ha multiplicado por 12, hasta los 270 millones de euros, mientras que en Europa se han alcanzado los 57 millones de euros de facturación, casi ocho veces más que en el año 2024.

En cuanto al número de establecimientos al cierre del primer semestre, Pop Mart desarrolla su actividad en 571 tiendas en 18 países a nivel mundial, con un aumento neto (sin cerrar tiendas) de 40 establecimientos, además de tener a su disposición 2.597 robo-tiendas (roboshops) o máquinas expendedoras, con un aumento neto de 105 robo-tiendas en el primer semestre de este año 2025.

La empresa china subrayó la necesidad de fortalecer su expansión comercial a nivel mundial en el futuro, apostando por abrir canales físicos en destinos clave de referencia internacional, optimizando la experiencia del cliente y aumentando la visibilidad de la marca, mientras refuerza la inversión en su sitio web oficial y aplicaciones propias para agilizar la promoción y la adaptación en diversos países y regiones.

Esperan más beneficios

"Nuestro objetivo es aprovechar la influencia de nuestra marca para colaborar con más marcas y artistas globales, enriquecer nuestras líneas de productos y, al mismo tiempo, impulsar el conocimiento de la marca", explicó la empresa.

Por otro lado, el fundador y consejero delegado de Pop Mart, Wang Ning, se ha mostrado muy optimista con el hecho de que la empresa pueda superar con facilidad su proyección de ventas anuales, además de anunciar planes para lanzar un nuevo peluche Labubu en miniatura. El directivo afirma que Pop Mart está en disposición de superar los 2.387 millones de euros de facturación fijados como objetivo inicial para este 2025, añadiendo que 3.580 millones de euros en ventas se podrían alcanzar "fácilmente" este año.

En cualquier caso, vemos que el Labubu se ha convertido en uno de los productos estrella del año y que esto está haciendo de oro a Pop Mart, que ya se frota las manos viendo que esto puede ser sólo el comienzo de algo que puede marcar un antes y un después en la industria del juguete.