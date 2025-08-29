Estas dos compañías presentan una oportunidad de inversión en bolsa

Durante las últimas semanas hemos asistido a las publicaciones de ganancias trimestrales de las empresas más importantes del mundo y, en esta publicación nos vamos a centrar en dos compañías del índice EuroStoxx50 que están produciendo un cambio en la tendencia a consecuencia de los últimos resultados trimestrales.

En este sentido, tanto Louis Vuitton como Pernod Ricard han experimentado avances durante las últimas semanas, consiguiendo producir la superación de niveles relevantes de resistencias en las últimas sesiones, aumentando con ello las probabilidades de que el precio continue revalorizándose durante las próximas sesiones.

En la imagen tenemos el gráfico de Louis Vuitton en escala temporal diaria, donde observamos que, durante las últimas sesiones hemos asistido a importantes avances, los cuales han servido para superar un importante nivel de resistencia sobre los 505€ por acción. Bajo esta premisa, el activo bajo estudio produce la superación de un rango lateral comprendido entre los 405,15 y los 505€ por acción, por lo que podemos trabajar en base a una continuidad alcista que pueda elevar al precio de las acciones de Louis Vuitton hasta aproximarse al menos a los 566,6€ por acción, de modo que, el activo podría revalorizarse alrededor de un 10% durante las próximas semanas. En este sentido, mantendremos una actitud constructiva mientras no asistamos a precios de cierres diarios por debajo de los 481,45€ por acción. Además, el pasado martes se produjo un gran aumento en el volumen de contratación, por lo que el mercado comienza a poner el foco de nuevo en el gigante del lujo francés.

Por su parte, las acciones de Pernod Ricard también se han visto fortalecidas durante las últimas sesiones, puesto que, tras anunciarse en las últimas las ganancias trimestrales de la compañía, el precio está produciendo la superación de niveles de resistencias muy relevantes. De este modo, es altamente probable que podamos asistir a nuevas subidas a lo largo de las próximas semanas en el activo bajo estudio, debido a la activación de una figura chartista de cambio de tendencia en forma de Hombro-Cabeza-Hombro invertido (HCHi), por lo que mientras no asistamos a precios de cierres diarios por debajo de los 89,04€ por acción, podemos trabajar en la búsqueda de la consecución del objetivo de la figura chartista en el entorno de los 129,40€ por acción.

