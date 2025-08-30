La producción de petróleo argentino rompe récords y marca su mayor nivel en 25 años

La producción de crudo en Argentina ha alcanzado un nuevo récord en julio que no se veía desde el año 1999. Según datos de la Secretaría de Energía, se extrajeron 811.200 barriles de petróleo por día, marcando un incremento interanual del 18,5%.

En paralelo, la producción de gas creció un 5,7%, alcanzando los 160.600 millones de metros cúbicos por día, niveles que no se registraban desde el año 2000. La clave de estas cifras está en el impulso que el Ejecutivo de Javier Milei le ha dado a la reserva energética de Vaca Muerta.

La producción de hidrocarburos sigue alcanzando cifras récord. En julio, se extrajeron 811,2 Mbbl de petróleo por día, un valor que no se lograba desde 1999. En gas, la producción llegó a los niveles del 2000, con 160,6 MMm3/día. Con la potencia energética, Argentina crece. pic.twitter.com/w67OAZKo2B — Secretaría de Energía (@Energia_Ar) August 27, 2025

El motor del boom: Vaca Muerta

Vaca Muerta está en el centro-oeste de Argentina, cerca de la frontera con Chile. Esta formación geológica de la provincia de Neuquén, descubierta en 2011, es uno de los yacimientos de hidrocarburos más importantes del mundo (es el segundo mundial de recurso no convencional de gas y el cuarto de recurso no convencional de petróleo).

Sin embargo, la crisis económica que ha azotado al país sudamericano bajo el régimen peronista ha hecho que muchos dudasen de que se pudiese llegar a extraer el esquisto que contiene el yacimiento, cuya explotación costaba dos o tres veces más que los yacimientos comunes.

Por eso, Vaca Muerta se convirtió en el eje estratégico de Milei para transformar a Argentina en una potencia petrolera. Bajo su gestión, se implementaron medidas como eliminar los controles de precios, exenciones fiscales para los inversores y mejoras en la técnica del fracking, lo que elevó la producción diaria de crudo en Vaca Muerta en alrededor de un 28% en solo un año.

En julio, la producción petrolera en Neuquén superó por primera vez los 500.000 barriles diarios, alcanzando los 529.291 bbl/d, un alza del 6,56 % respecto a junio y del 27,98% en comparación con julio de 2024

En cuanto al gas, también se estableció un récord provincial: 113,92 millones de metros cúbicos diarios, con crecimientos del 0,94 % mensual y 4,39 % interanual.