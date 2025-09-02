Nestlé despide a su CEO por ocultar una relación sentimental con una empleada

El consejo de administración de Nestlé ha destituido a Laurent Freixe como director general con efecto inmediato por haber infringido el código de conducta empresarial de la compañía. Su sustituto es Philipp Navratil, hasta ahora miembro del consejo ejecutivo y responsable del negocio de café, quien asume el cargo con el respaldo directo del presidente Paul Bulcke y del presidente electo Pablo Isla.

La decisión se ha producido tras una investigación interna impulsada por el propio consejo, en la que se descubrió que Freixe mantenía una relación sentimental –que no había comunicado a la compañía– con una subordinada directa. Este comportamiento es completamente contrario a las normas internas de gobernanza de Nestlé.

El proceso fue supervisado por Paul Bulcke, presidente de la multinacional suiza, y Pablo Isla, director independiente principal y futuro presidente del grupo, con la colaboración de un asesor legal externo independiente.

En un comunicado, Bulcke ha agradecido a Freixe sus décadas de servicio, pero ha calificado la decisión de "necesaria", subrayando que "los valores y la gobernanza de Nestlé son pilares sólidos" de dihca empresa.

Freixe había asumido el cargo de director general en agosto de 2024, después de una trayectoria de casi 40 años dentro de la compañía, iniciada en 1986. Su gestión más reciente había estado marcada por críticas internas y por una caída del 10,3 % en los beneficios netos de la firma durante el primer semestre de 2025, afectada por la fortaleza del franco suizo.

Trayectoria de Navratil en Nestlé

El nuevo director general, Philipp Navratil, comenzó su carrera en Nestlé en 2001 como auditor interno. En 2009 fue nombrado director general en Honduras, tras ocupar diversos cargos comerciales en Centroamérica.

En 2013 asumió la dirección del negocio de café y bebidas en México, etapa en la que reforzó la presencia de Nescafé en la región. Siete años después, en 2020, se incorporó a la unidad estratégica global de café, donde lideró la innovación y la estrategia de marcas como Nescafé y Starbucks.

En julio de 2024 se trasladó a Nespresso, y desde el 1 de enero de 2025 formaba parte del consejo ejecutivo de Nestlé. La compañía destaca su papel clave en la consolidación del negocio de café a escala internacional.

Confianza del consejo en la nueva etapa

Navratil ha expresado que es "un privilegio" liderar Nestlé en esta nueva etapa. Ha asegurado que trabajará "estrechamente con el Consejo de Administración, Paul Bulcke y Pablo Isla" para impulsar el plan de creación de valor.

Por su parte, Bulcke ha mostrado plena confianza en el nuevo responsable ejecutivo y ha señalado que "no se cambiará el rumbo estratégico de la empresa ni se perderá el ritmo de ejecución".

El nombramiento se produce en un contexto en el que la multinacional busca reforzar su cultura corporativa y consolidar su crecimiento, tras un semestre marcado por factores externos que han afectado a los resultados financieros.