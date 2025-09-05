Silver Alpha AM ficha a Verónica Llera para liderar el desarrollo de negocio

Verónica Llera se incorpora a Silver Alpha AM como responsable de desarrollo de negocio. Así lo anunció la firma este pasado martes en un comunicado en el que destaca que, de este modo, dan un paso más en su objetivo de convertirse en una referencia en la gestión independiente en España. La compañía asegura que está buscando combinar la excelencia en la gestión de activos con una relación cercana y de largo plazo con los partícipes.

En este sentido, Fernando Cifuentes, consejero delegado y co-fundador de Silver Alpha, destaca que la incorporación de Verónica Llera refuerza su capacidad de crecimiento y cercanía con los inversores. En concreto, subraya que "su experiencia en relaciones institucionales y 'retail', junto con su profundo conocimiento de los mercados, aporta un valor diferencial en esta etapa de crecimiento y consolidación en el sector".

Llera cuenta con una dilatada trayectoria en el sector financiero y la gestión de activos. Además, ha trabajado más de diez años en relación con inversores, desarrollo comercial y análisis de inversiones. Comenzó su carrera como analista de renta variable en Tressis y renta fija para fondos y SICAVs. Además, formó parte del equipo de Cobas AM, donde lideró la comunicación con partícipes, la organización de 'roadshows' y conferencias y la elaboración de contenidos corporativos. Posteriormente, gestionó la relación con inversores institucionales, 'family offices' y clientes minoristas en estrategias de capital riesgo y préstamos en Tresmares Capital.