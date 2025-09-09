¿Cómo afectará la crisis política de Francia a la estabilidad de la economía de Europa?

La economía europea vive una situación preocupante. En primer lugar, tenemos una crisis política muy grave en Francia que ha culminado con la debacle parlamentario del primer ministro, François Bayrou, que ha perdido una moción de confianza por una aplastante mayoría de 364 votos en contra y 194 a favor. Esto llega tan sólo ocho meses después de que Bayrou llegara al Gobierno en sustitución de Michel Barnier, destituido en diciembre de 2024, y en un momento en el que la deuda pública supone un 114% del PIB nacional.

Al mismo tiempo, el gran motor de la economía europea, Alemania, también lleva un tiempo gripado. La economía alemana se contrajo un 0,3% en 2023 y el año siguiente esta caída fue del 0,2%. Evidentemente, este problema se traslada al conjunto de la UE, que apenas creció en 2024. Así las cosas, la política arancelaria de Trump supone un factor más de desestabilización para la economía germana, basada en buena medida en la exportación.

Por su parte, la economía de Reino Unido afronta también una situación preocupante. Los datos laborales más recientes muestran un grave deterioro, puesto que en junio la tasa de paro británica alcanzó el 4,7%, la cifra más alta desde 2021, creciendo el empleo, por su parte, gracias a los contratos a tiempo parcial. Además, de acuerdo al Henley Private Wealth Migration Report, el país podría enfrentar una sangría de grandes patrimonios: se prevé que cerca de 16.500 personas que cuentan con una patrimonio de más de un millón de dólares salgan de Reino Unido.

En este contexto, en nuestro país no estamos mucho mejor que en el resto de Europa. En primera instancia, debemos recordar que el crecimiento económico del que presumen Sánchez y sus acólitos es un espejismo: el PIB crece gracias al ingente gasto público con el que se dopa nuestra economía y a la integración de una gran cantidad de trabajadores extranjeros en puestos de poca cualificaión (y, por tanto, también de escaso valor añadido). A este respecto cabe destacar también, como publicó Carlos Cuesta en Libre Mercado hace unas semanas, que el crecimiento del PIB que hemos experimentado en los últimos tiempos en realidad refleja el incremento de deuda púbica.

Del mismo modo, la realidad que viven en su día a día los españoles es cada vez más deplorable. Como factor principal que lastra la capacidad de compra de los españoles, tenemos la inflación. Desde que Sánchez llegó a La Moncloa en junio de 2018, los precios al consumidor acumulan un incremento de más del 22%. A ello debemos sumarle, además, la presión fiscal a la que somete el Gobierno de España a los ciudadanos, que daña aún más la capacidad de compra de los españoles.