Grecia da ejemplo a Sánchez y anuncia una rebaja fiscal para más de 4 millones de contribuyentes

El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, ha anunciado una reforma fiscal este fin de semana que incluye una reducción de impuestos estimada en 1.600 millones de euros junto con una serie de medidas para fomentar la natalidad.

Esta reforma fiscal incluye una reducción de dos puntos porcentuales para todos los tramos del impuesto de la renta y además contempla una tasa impositiva cero para las familias de bajos ingresos, con cuatro hijos y los trabajadores jóvenes, según la información del diario griego Ekathimerini.

Por otro lado, el gobierno español continúa recaudando más y más dinero. En los primeros seis meses del año 2025 la Agencia Tributaria ha logrado recaudar 134.855 millones de euros, lo que supone un aumento del 10% respecto al año anterior. En el caso del IRPF, España ha recaudado únicamente con este impuesto 60.227 millones de euros frente a los 55.247 millones de 2024 en el tramo de enero a junio.

Otra de las medidas que se encuentran dentro de la reforma fiscal griega es la deducción para residentes de zonas rurales y fondos para poblaciones que cuentan con menos de 1.500 habitantes. De igual manera, se exime del impuesto de bienes inmuebles a las zonas menos accesibles con el objetivo de fomentar que los jóvenes se trasladen a los lugares donde la vivienda es más accesible.

Ανακοινώνουμε σήμερα ένα σχέδιο που ανακουφίζει ταυτόχρονα πάνω από 4 εκατομμύρια φορολογούμενους. Κάτι που σημαίνει αυτόματα και μόνιμη αύξηση εισοδήματος σε μισθωτούς και επαγγελματίες, σε αγρότες και συνταξιούχους. Ιδίως, όμως, στις οικογένειες και τους νέους. pic.twitter.com/aST61GZ6Sh — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 6, 2025

"Hoy anunciamos un plan que aliviará a más de 4 millones de contribuyentes", ha celebrado el primer ministro griego en su cuenta de X.

Por otro lado, Misotakis ha señalado que "sabemos que el coste de la vida es uno si no tienes hijos y otro si tienes dos o tres hijos, así que el Estado debe buscar una forma de recompensar a nuestros ciudadanos que han elegido tener descendencia", según Europa Press.

El problema de la fertilidad

Estas medidas fiscales están motivadas por la baja tasa de fertilidad de Grecia, que se sitúa en 1,4 hijos por mujer (por encima del 1,12 de España) y que se encuentra por debajo del 2,1 de la tasa de reemplazo.

Según los datos de Grupo Banco Mundial, Grecia cuenta con algo más de 10.400.000 habitantes y desde el año 2010, cuando su población era de más de 11.120.000, ha visto reducida la cantidad de habitantes en el país. Según los datos de Eurostat consultados por Europa Prees para el año 2050 se espera que la población llegue a los ocho millones.

"Nuestra reforma fiscal pone un gran énfasis en este problema. Como responsable del equipo económico diría que la máxima prioridad es la cuestión demográfica", ha señalado el mandatario griego.