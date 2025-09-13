El sector lujo aún tiene recorrido en bolsa

Con las cuentas de Puig recién publicadas y la fuerte corrección sufrida por su cotización, resulta oportuno revisar un sector cíclico que, en teoría, debería estar ya cerca de sus mínimos, siempre que el consumo asiático acompañe. Y es que el lujo que se diseña y produce en Europa encuentra sus principales mercados en Asia y Estados Unidos. La evolución del consumo en estas dos regiones condiciona directamente las ventas de grupos como Puig, LVMH, Kering, Hermès, Pernod Ricard o L’Oréal.
En el caso de LVMH, Estados Unidos representa el 25% de sus ventas, mientras que Asia aporta un 28%, a lo que se suma un 8% adicional de Japón. Por su parte, Puig, el grupo de lujo del Ibex 35, obtiene un 10% de sus ventas en Asia, un 38% en la región Américas y, dentro de esta, un 18% en Estados Unidos. En paralelo, L’Oréal concentra un 17% de sus ventas en China, un 23,7% en Asia y un 25,5 % en Estados Unidos. No cabe duda que el pulso del consumo en estas geografías determina, y seguirá determinando, la evolución del negocio de los grandes grupos del sector.
|
2025e
|
PER
|
PSV
|
PCF
|
EV/EBITDA
|
PVC
|
Div-Yield
|
ROE
|
PUIG
|
14,23
|
1,76
|
11,02
|
9,62
|
2,30
|
2,35%
|
16,16%
|
LVMH
|
22,98
|
2,95
|
13,65
|
10,91
|
3,45
|
2,64%
|
15,03%
|
KERING
|
32,50
|
2,91
|
8,46
|
8,95
|
1,95
|
1,73%
|
7,73%
|
HERMES
|
48,53
|
13,14
|
45,50
|
26,81
|
13,32
|
0,63%
|
28,47%
|
PERNOD R.
|
13,10
|
2,12
|
10,85
|
10,27
|
1,44
|
5,49%
|
10,91%
|
L'OREAL
|
29,80
|
4,62
|
23,12
|
19,26
|
6,06
|
1,79%
|
20,33%
|
MEDIAS
|
26,86
|
4,58
|
18,77
|
14,30
|
4,75
|
2,44%
|
16,44%
Ratios calculados con la cotización al cierre del 09/09/2025 y estimaciones propias (Estrategias de Inversión) en base a consenso del mercado
Históricamente, el crecimiento medio del lujo se ha situado en torno al 7% anual. Sin embargo, para 2025 las previsiones apuntan a un avance mucho más moderado, en el rango del 2% al 5%. Tras este freno y un 2026 que debería mostrar cierta recuperación, se espera que 2027 marque un punto de inflexión gracias, sobre todo, a las políticas de estímulo al consumo en China, a reestructuraciones estratégicas, a la apuesta por un lujo más experimental e innovador, a las mejoras en eficiencia operativa y al refuerzo en la gestión de riesgos ligados a aranceles y divisas.
En una valoración por ratios y múltiplos bursátiles, bajo nuestra previsión de resultados y a cotización actual, el sector del lujo cotiza en media a un PER de 26,9 veces, un EV/EBITDA de 14,3 veces y un ROE del 16,4 %. Destacan Puig y Pernod Ricard como las compañías más baratas en términos relativos; en una posición intermedia se encuentran LVMH y Kering y en el extremo superior se sitúan Hermès y L’Oréal, compañías que cotizan con los múltiplos más exigentes dentro del sector.
Si quiere aprender a invertir y hacer que su patrimonio crezca, descubra las acciones y fondos de inversión más alcistas para invertir y gestionar tu patrimonio con Libertad Digital y Estrategias de Inversión.