Menú

El sector lujo aún tiene recorrido en bolsa

Las previsiones para 2025 apuntan a un avance más moderado, en el rango del 2% al 5%, se espera que 2027 marque un punto de inflexión.

Libre Mercado
Las previsiones para 2025 apuntan a un avance más moderado, en el rango del 2% al 5%, se espera que 2027 marque un punto de inflexión.
María Mira, analista de estrategias de inversión | Estrategias de Inversión

Con las cuentas de Puig recién publicadas y la fuerte corrección sufrida por su cotización, resulta oportuno revisar un sector cíclico que, en teoría, debería estar ya cerca de sus mínimos, siempre que el consumo asiático acompañe. Y es que el lujo que se diseña y produce en Europa encuentra sus principales mercados en Asia y Estados Unidos. La evolución del consumo en estas dos regiones condiciona directamente las ventas de grupos como Puig, LVMH, Kering, Hermès, Pernod Ricard o L’Oréal.

En el caso de LVMH, Estados Unidos representa el 25% de sus ventas, mientras que Asia aporta un 28%, a lo que se suma un 8% adicional de Japón. Por su parte, Puig, el grupo de lujo del Ibex 35, obtiene un 10% de sus ventas en Asia, un 38% en la región Américas y, dentro de esta, un 18% en Estados Unidos. En paralelo, L’Oréal concentra un 17% de sus ventas en China, un 23,7% en Asia y un 25,5 % en Estados Unidos. No cabe duda que el pulso del consumo en estas geografías determina, y seguirá determinando, la evolución del negocio de los grandes grupos del sector.

2025e

PER

PSV

PCF

EV/EBITDA

PVC

Div-Yield

ROE

PUIG

14,23

1,76

11,02

9,62

2,30

2,35%

16,16%

LVMH

22,98

2,95

13,65

10,91

3,45

2,64%

15,03%

KERING

32,50

2,91

8,46

8,95

1,95

1,73%

7,73%

HERMES

48,53

13,14

45,50

26,81

13,32

0,63%

28,47%

PERNOD R.

13,10

2,12

10,85

10,27

1,44

5,49%

10,91%

L'OREAL

29,80

4,62

23,12

19,26

6,06

1,79%

20,33%

MEDIAS

26,86

4,58

18,77

14,30

4,75

2,44%

16,44%

Ratios calculados con la cotización al cierre del 09/09/2025 y estimaciones propias (Estrategias de Inversión) en base a consenso del mercado

Históricamente, el crecimiento medio del lujo se ha situado en torno al 7% anual. Sin embargo, para 2025 las previsiones apuntan a un avance mucho más moderado, en el rango del 2% al 5%. Tras este freno y un 2026 que debería mostrar cierta recuperación, se espera que 2027 marque un punto de inflexión gracias, sobre todo, a las políticas de estímulo al consumo en China, a reestructuraciones estratégicas, a la apuesta por un lujo más experimental e innovador, a las mejoras en eficiencia operativa y al refuerzo en la gestión de riesgos ligados a aranceles y divisas.

En una valoración por ratios y múltiplos bursátiles, bajo nuestra previsión de resultados y a cotización actual, el sector del lujo cotiza en media a un PER de 26,9 veces, un EV/EBITDA de 14,3 veces y un ROE del 16,4 %. Destacan Puig y Pernod Ricard como las compañías más baratas en términos relativos; en una posición intermedia se encuentran LVMH y Kering y en el extremo superior se sitúan Hermès y L’Oréal, compañías que cotizan con los múltiplos más exigentes dentro del sector.

Si quiere aprender a invertir y hacer que su patrimonio crezca, descubra las acciones y fondos de inversión más alcistas para invertir y gestionar tu patrimonio con Libertad Digital y Estrategias de Inversión.

Temas

En Libre Mercado

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Libro
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida