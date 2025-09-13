El sector lujo aún tiene recorrido en bolsa

Con las cuentas de Puig recién publicadas y la fuerte corrección sufrida por su cotización, resulta oportuno revisar un sector cíclico que, en teoría, debería estar ya cerca de sus mínimos, siempre que el consumo asiático acompañe. Y es que el lujo que se diseña y produce en Europa encuentra sus principales mercados en Asia y Estados Unidos. La evolución del consumo en estas dos regiones condiciona directamente las ventas de grupos como Puig, LVMH, Kering, Hermès, Pernod Ricard o L’Oréal.

En el caso de LVMH, Estados Unidos representa el 25% de sus ventas, mientras que Asia aporta un 28%, a lo que se suma un 8% adicional de Japón. Por su parte, Puig, el grupo de lujo del Ibex 35, obtiene un 10% de sus ventas en Asia, un 38% en la región Américas y, dentro de esta, un 18% en Estados Unidos. En paralelo, L’Oréal concentra un 17% de sus ventas en China, un 23,7% en Asia y un 25,5 % en Estados Unidos. No cabe duda que el pulso del consumo en estas geografías determina, y seguirá determinando, la evolución del negocio de los grandes grupos del sector.

2025e PER PSV PCF EV/EBITDA PVC Div-Yield ROE PUIG 14,23 1,76 11,02 9,62 2,30 2,35% 16,16% LVMH 22,98 2,95 13,65 10,91 3,45 2,64% 15,03% KERING 32,50 2,91 8,46 8,95 1,95 1,73% 7,73% HERMES 48,53 13,14 45,50 26,81 13,32 0,63% 28,47% PERNOD R. 13,10 2,12 10,85 10,27 1,44 5,49% 10,91% L'OREAL 29,80 4,62 23,12 19,26 6,06 1,79% 20,33% MEDIAS 26,86 4,58 18,77 14,30 4,75 2,44% 16,44%

Ratios calculados con la cotización al cierre del 09/09/2025 y estimaciones propias (Estrategias de Inversión) en base a consenso del mercado

Históricamente, el crecimiento medio del lujo se ha situado en torno al 7% anual. Sin embargo, para 2025 las previsiones apuntan a un avance mucho más moderado, en el rango del 2% al 5%. Tras este freno y un 2026 que debería mostrar cierta recuperación, se espera que 2027 marque un punto de inflexión gracias, sobre todo, a las políticas de estímulo al consumo en China, a reestructuraciones estratégicas, a la apuesta por un lujo más experimental e innovador, a las mejoras en eficiencia operativa y al refuerzo en la gestión de riesgos ligados a aranceles y divisas.

En una valoración por ratios y múltiplos bursátiles, bajo nuestra previsión de resultados y a cotización actual, el sector del lujo cotiza en media a un PER de 26,9 veces, un EV/EBITDA de 14,3 veces y un ROE del 16,4 %. Destacan Puig y Pernod Ricard como las compañías más baratas en términos relativos; en una posición intermedia se encuentran LVMH y Kering y en el extremo superior se sitúan Hermès y L’Oréal, compañías que cotizan con los múltiplos más exigentes dentro del sector.

