EEUU acuerda con China la venta de TikTok

El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado este lunes que ha llegado a un acuerdo con China para que la popular red social TikTok pase a estar controlada por una empresa estadounidense. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha sido el encargado de anunciar el pacto alcanzado en Madrid, en su cuarta ronda de negociaciones sobre aranceles y controles de exportación, entre otros temas.

El acuerdo llega apenas dos días antes de vencer el ultimátum lanzado por el presidente Donald Trump, que había fijado el 17 de septiembre como fecha límite para que la matriz china, ByteDance, vendiera su filial. El motivo, la fundada preocupación de que el Gobierno de Pekín pudiera tener acceso a los datos de millones de ciudadanos estadounidenses, una amenaza directa para la seguridad nacional.

Aunque los detalles comerciales de la operación se mantienen en secreto por tratarse de un "acuerdo entre dos partes privadas", Bessent ha dejado claro que el marco político está sellado. "Nosotros ponemos un marco, ellos tendrán que confirmar el acuerdo", afirmó, en referencia a la llamada que mantendrán Trump y Xi Jinping el viernes, dando a entender que la decisión política ya está tomada y sólo resta la ratificación formal.

"La gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos y China ha ido muy bien", ha señalado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que también ha celebrado el acuerdo "sobre cierta compañía que los jóvenes querían salvar", según ha señalado en su red Truth Social. También ha anunciado que el próximo viernes hablará por teléfono con su homólogo chino, Xi Jinping. "¡La relación sigue siendo fuerte!", ha proclamado.