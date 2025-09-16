Choque de previsiones entre el Gobierno y el Banco de España por el PIB

Freno del Banco de España a la euforia económica del Gobierno en la actualización del cuadro macro de este martes. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha elevado una décima el crecimiento del PIB para este año, desde el 2,6% al 2,7%, una cifra que está por encima de las previsiones de los principales analistas y organismos internacionales, como la Comisión Europea o el FMI.

En el caso del Banco de España, el organismo que preside el exministro socialista José Luis Escrivá también ha revisado al alza hoy sus expectativas de crecimiento para España este año, aunque también han quedado por debajo del pronóstico del Gobierno: 2,6%.

Diferencias con las previsiones en 2026

Eso sí, para 2026, la previsión de crecimiento del Banco de España queda muy lejos del vaticinio del Ejecutivo de Sánchez. Mientras el Gobierno mantiene el 2,2% para el año que viene, el organismo de Escrivá plantea un lejano 1,8%.

Otra proyección negativa que el Banco de España ha dado a conocer hoy es la revisión al alza de la tasa de inflación en 2025, que subirá una décima, hasta el 2,5%. Un lado positivo es que el organismo mejora ligeramente la senda de déficit público prevista para el 2025 hasta el 2,5% del PIB (esta vez, por debajo del objetivo del Gobierno).

Cabe recordar que el cuadro macroeconómico es la base para sustentar los Presupuestos, aunque, en esta ocasión, el Gobierno no ha acompañado estos datos con el techo de gasto o la senda de déficit, como suele ser habitual, y esperará al Consejo de Política Fiscal y Financiera. En los últimos tiempos, por parte del INE se han venido sucediendo sistemáticas revisiones del PIB a favor de la economía española, lo que ha levantado algunas sospechas.

Según Economía, los principales factores que explican el avance del PIB son el dinamismo del mercado laboral, la positiva evolución del consumo de las familias y un comportamiento mejor de lo esperado tanto de la inversión de las empresas como del sector exterior.

Entre estos componentes, el Gobierno ha mejorado la previsión para este año del crecimiento de la inversión en 1,4 puntos, hasta el 5,7%, mientras que espera un avance del 5,1% en 2026, en buena parte, ha dicho Cuerpo, gracias al impulso y a la aportación positiva del Plan de Recuperación y por el aumento de la inversión en construcción.

Por su parte, para el consumo privado se estiman crecimientos del 3,1% en 2025 y del 2,4% en 2026, apoyados en la creación de puestos de trabajo y en las subidas salariales.

Optimismo en el empleo

Cuerpo ha destacado que el nuevo macro contempla la creación de medio millón de puestos de trabajo de media en 2025 y 2026, hasta rozar los 23 millones de ocupados. En 2027 y 2028, se prevé que este ritmo de mantenga. Eso sí, el maquillaje estadístico en materia laboral es tan evidente, que hay unos 800.000 parados que el Gobierno no cuenta en las estadísticas oficiales.

Estos datos vendrán acompañados por la reducción de la tasa de paro este año hasta el 10,3%. Hacia adelante, el paro seguirá cayendo hasta situarse en el 8,7% en el horizonte de previsión, en la línea de avanzar en el objetivo del pleno empleo.