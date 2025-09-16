Las subidas de impuestos se han convertido en toda una tónica con Pedro Sánchez. Una tónica de nada menos que 160.000 millones de euros y casi cien actos normativos de incremento fiscal para todos los contribuyentes españoles. Y lejos de bajar el ritmo de esas subidas de recaudación tributaria, parece incrementarse. Hasta junio la recaudación extra anual por los cambios normativos en materia de fiscalidad de la energía y alimentos principalmente había sido de 2.968 millones. Sólo de 2024 a 2025. Pues bien, en un sólo mes ha saltado hasta los 4.110 millones de euros.

Se trata del impacto, tal y como destacan los informes mensuales de recaudación de la Agencia Tributaria, de los cambios normativos en los siguientes aspectos: "Medidas relacionadas con la energía: subida del tipo del IVA en electricidad (RDL 11, 20 /2022 y 8/2023); subida del tipo del IVA en gas natural, madera y pellets (RDL 17, 20 /2022 y 8/2023); subida del tipo del Impuesto Especial sobre la Electricidad (RDL 11, 20 /2022 y 8/2023); recuperación del Impuesto al Valor de la Producción de la Energía Eléctrica". Y también, en materia alimentaria y de tabaco de los siguientes conceptos: "Subida del tipo del IVA en alimentación (RDL 20/2022 y 5, 8/2023); subida de tipos del Impuesto Especial sobre Labores del Tabaco (Ley 7/2024); Impuesto Especial Líquidos Cigarrillos Electrónicos (Ley 7/2024); Impuesto sobre el Margen de Intereses y Comisiones de determinadas EE.FF. (Ley 7/2024)".

Y el resultado es más que visible. El informe de recaudación de julio -donde los aires acondicionados de las casas ya estaban plenamente operativos y los precios de los alimentos han seguido subiendo- muestra un aumento de recaudación por estos impuestos a la luz, alimentos y tabaco de nada menos que 4.110 millones de euros. Hasta junio ya había habido subida provocada por estos impuestos, pero no había sido tan abrumadora. Hasta junio la escalada había sido de 2.968 millones.

Productos y actividades más necesarias

Traducido, que sólo por estos conceptos y sólo en un mes, el aumento de saque fiscal ha escalado en más de mil millones. Y es que no se trata sólo de que el castigo fiscal desde la llegada de Pedro Sánchez haya escalado en nada menos que 160.000 millones de euros -entre impuestos y cotizaciones sociales-. Se trata de que el saqueo tributario se centra en los productos y actividades más necesarios: empleo, luz, gasolinas y alimentos, son los más golpeados por la política fiscal del PSOE. Todo ello, por supuesto, con el golpe fiscal añadido sobre los sueldos y el empleo.

Pedro Sánchez ha asegurado recientemente que los trabajadores vivimos el "sueño español" de su "cohete económico". Pues bien, con los últimos datos aún frescos en materia de informes de la Agencia Tributaria o del IPC, lo cierto es que el sablazo recibido en el poder adquisitivo real de todos esos trabajadores desde la llegada de Sánchez es literalmente brutal. El impacto acumulado por la inflación desde la llegada del actual presidente supone 23 puntos porcentuales de impacto directo en la capacidad de compra de los españoles. Y esos mismos trabajadores están sufriendo –por ahora– un segundo mordisco de aumento del IRPF de nada menos que un 56%. Y todo ello se parece más a una pesadilla que al sueño español.